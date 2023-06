Flamengo e Palmeiras lideram premiações da Libertadores desde 2016; veja valores

Flamengo e Palmeiras são os clubes que mais receberam em premiações por suas participações na Copa Libertadores nos últimos anos, embolsando quantias significativas para a realidade do futebol sul-americano, informou a Conmebol nesta terça-feira (27).

De 2016 a 2022, o Flamengo, atual campeão continental, recebeu R$ 333,8 milhões, enquanto o Palmeiras (campeão em 2020 e 2021) recebeu nesse mesmo período R$ 332,4 milhões, segundo a entidade.

"Os números de 2014 ficam longe, quando o total em premiações foi de US$ 71,2 milhões (R$ 341 milhões, na cotação atual)", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ao revelar que este ano serão distribuídos um total de US$ 301 milhões (R$ 1,44 bilhão), quase quatro vezes mais, entre Libertadores e Copa Sul-Americana.

O terceiro da lista é o River Plate (campeão da Libertadores em 2018), que recebeu R$ 237 milhões desde 2016.

Completam os cinco primeiros Athletico-PR, campeão da Sul-Americana em 2021 e finalista da Libertadores em 2022, com R$ 181 milhões, e Boca Juniors, com R$ 71,4 milhões.

