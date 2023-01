A- A+

FUTEBOL Flamengo e Palmeiras: vencedor da Supercopa do Brasil levará R$ 10 milhões para casa Com premiação mais alta da história do torneio, os clubes vão se enfrentar no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado

Com premiação mais alta da história do torneio, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, neste sábado (28), pela Supercopa do Brasil e o vencedor vai levar R$ 10 milhões para casa. Já o vice, ficará com R$ 5 milhões. Os valores somam mais que o dobro de 2022, ano em que o Atlético Mineiro foi o campeão.

A premiação histórica conta também com o reconhecimento financeiro da Conmebol, que distribuirá 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões na cotação atual) para compor o fundo que premia os clubes campeões das entidade filiadas.

A competição, que foi criada em 2019 com o objetivo de marcar de forma simbólica a abertura da temporada do futebol brasileiro, é disputada pelos campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.



Em 2022, o Atlético Mineiro ganhou um valor em torno de R$ 5 milhões por vencer a competição nos pênaltis em cima do Flamengo, que ficou com o vice-campeonato, e levou R$ 2 milhões.

Além da bolada em dinheiro e como o maior simbolismo da competição, o campeão da Supercopa também fatura a tradicional taça em prata e 50 medalhas douradas para jogadores, comissão técnica e dirigentes. O segundo colocado levará apenas medalhas prateadas.

O Flamengo é o único clube que jogou todas as edições da Supercopa. Na primeira, ganhou do Athletico-PR; na segunda, derrotou o Palmeiras e, na última, foi vencido pelo Atlético-MG.

