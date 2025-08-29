Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estádio

Flamengo e Prefeitura firmam compromisso e clube mantém terreno de futuro estádio no Gasômetro

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, divulgou um vídeo nas redes sociais agradecendo ao prefeito Eduardo Paes pelo acordo

Reportar Erro
O clube revelou que os estudos já são realizados no terreno do Gasômetro há pelo menos oito meses pela atual gestãoO clube revelou que os estudos já são realizados no terreno do Gasômetro há pelo menos oito meses pela atual gestão - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

O estádio do Flamengo está cada vez mais próximo de sair do papel. Nesta sexta-feira, clube e Prefeitura do Rio firmaram o termo de compromisso que garante a propriedade do terreno no Gasômetro aos rubro-negros.

Leia também

• Sport inicia reforma do primeiro andar da sede da Ilha

• Dallas Cowboys, da NFL, é apontado como time mais valioso do mundo, segundo a Forbes


"O Clube de Regatas do Flamengo e o Município do Rio de Janeiro comunicam que o Flamengo permanecerá com o terreno do Gasômetro, providência que foi formalizada em termo de compromisso com a anuência do Município, hoje pela manhã, no Palácio da Cidade", revelou o clube.

O projeto já estava encaminhado faz algum tempo, mas haviam pendências, que foram solucionadas em novo encontro. Desta maneira, o Flamengo continuará com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto. Esta etapa se faz essencial para garantir a realização da futura casa rubro-negra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)


O clube revelou que os estudos já são realizados no terreno do Gasômetro há pelo menos oito meses pela atual gestão. "Foram promovidas avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM", seguiu o Flamengo.

"Em razão da necessidade de seu aprofundamento, foi também acordado entre as partes a prorrogação dos prazos necessários à execução do projeto, bem como ajustes de obrigações, assegurando segurança jurídica e plena continuidade da iniciativa. Flamengo e Município seguem alinhados e comprometidos em viabilizar a proposta, em benefício da cidade, dos sócios do Clube e de seus milhares de torcedores."

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, divulgou um vídeo nas redes sociais agradecendo ao prefeito Eduardo Paes pelo acordo. O dirigente admitiu que "não é simples, rápido e fácil" construir um estádio. E agradeceu a compreensão e o apoio recebidos para que a obra deixe de ser apenas um sonho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter