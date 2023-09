A- A+

Futebol Flamengo e São Paulo se enfrentam no jogo de ida da final da Copa do Brasil Embate acontecerá neste domingo (17), às 16h, no Maracanã; volta será no dia 24, no Morumbi

Finalistas pressionados, convivendo com mais críticas do que elogios nos últimos jogos. Mais do que a conquista histórica ou a premiação financeira, vencer a Copa do Brasil também será fundamental para trazer tranquilidade ao ambiente, em meio à cobranças por conta do desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro. É nesse clima que Flamengo e São Paulo disputam o primeiro jogo da decisão do mata-mata nacional, neste domingo (17), às 16h, no Maracanã.

Torcedores rubro-negros jogam o favoritismo para o São Paulo. Os Tricolores colocam o Flamengo com mais chances de levantar o caneco. Seja pelo conceito de “zica reversa” ou por desconfiança nas equipes que torcem, é difícil apontar quem entra mais leve. Os flamenguistas cobram um melhor desempenho da equipe comandada por Jorge Sampaoli - nome que muitos cariocas querem ver longe da Gávea.

A equipe fracassou em todas as decisões que disputou neste ano, somando finais perdidas da Recopa Sul-Americana (Independiente del Valle-EQU) e Supercopa do Brasil (Palmeiras). No Mundial do Clubes, caiu na semifinal para o Al-Hilal. No Campeonato Carioca, viu o Fluminense ser o campeão. Na Libertadores, foi eliminado nas quartas de final, para o Olímpia-PAR. No Brasileirão, está em quarto, com 39. “Precisamos esquecer tudo o que aconteceu até agora e nos concentrar na próxima partida, que é a final", declarou o meia Éverton Ribeiro.

No São Paulo, o revés mais recente foi o da eliminação para a LDU, do Equador, nas quartas de final da Sul-Americana. O maior problema, porém, está no jejum de sete jogos sem vitórias no Brasileirão. O clube está em 13º, com 28 pontos. O Tricolor, vale lembrar, nunca foi campeão da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo tem quatro conquistas.

Para o confronto, o São Paulo pode ter o desfalque do zagueiro Arboleda, que se recupera de uma fibrose na coxa esquerda. Diego Costa pode ser o substituto. No jogo mais recente diante do Flamengo, a equipe ficou no 1x1, no Maracanã. Pedro marcou para os cariocas e Lucas fez para os paulistas.

"Todos nós estamos pensando muito nos dois jogos finais.Tenho certeza de que os dois lados estão da mesma forma. Todos querem que chegue logo esse momento. Temos que estar focados e determinados”, afirmou o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, que trabalhou no clube rubro-negro no ano passado, vencendo justamente o mata-mata nacional, além do título da Libertadores.



