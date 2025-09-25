Sex, 26 de Setembro

Libertadores

Nos pênaltis, Flamengo elimina o Estudiantes e se classifica às semifinais da Libertadores

A equipe brasileira foi superada no tempo normal, mas contou com grande atuação de Rossi na disputa das penalidades

Rossi brilha na classificação do Flamengo contra o Estudiantes  - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Após derrota por 1 a 0 no tempo normal, o Flamengo bateu o Estudiantes nos pênaltis e avançou às semifinais da Libertadores. A partida foi disputada nesta quinta-feira (25), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Rubro-negro carioca vai encarar o Racing na próxima fase da competição. As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 29 de outubro.

O Jogo 
Apesar de toda a atmosfera da torcida argentina e da vantagem no placar, o Flamengo teve uma postura tranquila no início da partida.

O Rubro-negro carioca não ficou apenas se defendendo e controlou a posse de bola na maior parte do tempo. 

E a primeira grande chance do jogo foi do Flamengo. Aos 16 minutos, Jorginho recuperou a bola no meio de campo e iniciou o contra-ataque. A bola passou de Plata para Samuel Lino.

O ponta cruzou dentro da área, rasteiro, e Pedro apareceu para fazer o gol, mas o defensor Rodriguez salvou o Estudiantes. 

As chegadas do Estudiantes, na maior parte do primeiro tempo, eram com finalizações sem perigo de fora da área. Aos 31 minutos, a equipe argentina teve uma boa sequência ofensiva.

Após cobrança de falta, a defesa rubro-negra cortou mal e Medina foi travado no momento da finalização. A jogada continuou e Arzamendia soltou o pé para uma boa intervenção em dois tempos do goleiro Rossi. 

No minuto seguinte, o Flamengo devolveu o susto. Samuel Lino segurou a bola pelo lado esquerdo e tocou atrás. O meia Saúl aproveitou o passe, chutou de primeira e acertou a trave do goleiro Muslera.

Os primeiros 45 minutos estavam chegando ao fim e a estratégia do Flamengo de ficar com 58% da posse de bola sendo eficiente. 

Tudo mudou com a última bola da primeira etapa, quando o Estudiantes abriu o placar. Os donos da casa lançaram a bola na área, o centroavante Carillo trombo com a zaga e a bola sobrou para Benedetti.

O lateral estava na quina da grande área e acertou um chute com força para superar o goleiro Rossi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalo
A partida no segundo tempo seguiu o ritmo da primeira etapa. O Flamengo, agora em desvantagem no placar, passou a ocupar o campo ofensivo com mais frequência.

A equipe brasileira tinha o controle da posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo na criação de jogadas. A maioria das jogadas termina em cruzamentos para a área.

O susto veio aos 27 minutos da etapa complementar. O lateral Benedetti aproveitou o desvio de Carrillo, saiu cara a cara com Rossi e fez o gol de cavadinha. No entanto, o VAR invalidou o lance por impedimento. 

Em outro contra-ataque, o Estudiantes passou perto do segundo gol. Benedetti fez um ótimo lançamento para Cetré. O atacante driblou Léo Ortiz e bateu cruzado. A bola raspou a trave direita do goleiro Rossi. 

Pênaltis
Com o resultado em 1 a 0 para os donos da casa, a vaga foi decidida nos pênaltis. 

No momento decisivo, Rossi brilhou e defendeu duas cobranças dos jogadores do Estudiantes. O Flamengo converteu suas cobranças e venceu por 4 a 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

