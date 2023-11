Flamengo em 1º, Fluminense em 17º: ranking mostra clubes que mais gastaram em 2023

A- A+

O ano de 2023 no futebol brasilerio contrariou a tese de que os times mais ricos sempre vão conquistar os títulos mais importantes. O levantamento feito pela Pluri Consultoria, em parceria com o Lance, mostra que não é preciso gastar milhões na formação do elenco para conseguir levantar uma taça no final da temporada.

A prova disso é o Fluminense, que foi campeão da Libertadores com apenas o 17º elenco mais caro entre os 20 times da Série A. Segundo o ranking, o tricolor carioca gastou apenas R$ 29 milhões para montar o time campeão da América — ficando à frente apenas de América-MG, Cuiabá e Goiás.

Por outro lado, o Flamengo, principal força econômica do futebol brasileiro, investiu cerca de R$ 750 milhões para formar o elenco atual, ou seja, quase 26 vezes a mais que o Fluminense, e não conseguiu conquistar um título sequer, até aqui, na temporada.

O montante é, de longe, muito maior do que o valor gasto por qualquer outro clube da Série A. Em grau de comparação, os elencos de Palmeiras, Bragantino, Botafogo e Grêmio — concorrentes do Flamengo na disputa do título do Brasileirão —, por exemplo, custaram cerca de R$ 670 milhões somados, ou seja, R$ 80 milhões a menos que os gastos rubro-negros.

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo tem apenas o 10º orçamento de montagem de elenco entre os times da Série A. O tricolor paulista, inclusive, derrotou Flamengo, na final, e Palmeiras, nas quartas de final, — os dois times que mais gastaram no ano para montar os seus respectivos times — para conquistar a taça que faltava em sua prateleira.

Santos, Bahia e Vasco, times que lutam contra o rebaixamento, aparecem entre os 10 elencos mais caros da Série A. Vale lembrar que esses gastos são com compras de direitos econômicos, desta forma as folhas salariais não estão inclusas no cálculo.

Veja o ranking de quanto cada time investiu para montar o seu elenco

Flamengo (R$ 746 milhões)

Palmeiras (R$ 297 milhões)

Red Bull Bragantino (R$ 182 milhões)

Atlético-MG (R$ 117 milhões)

Botafogo (R$ 111 milhões)

Santos (R$ 110 milhões)

Bahia (R$ 109 milhões)

Athletico (R$ 105 milhões)

Vasco (R$ 103 milhões)

São Paulo (R$ 87 milhões)

Grêmio (R$ 78 milhões)

Corinthians (R$ 75 milhões)

Internacional (R$ 59 milhões)

Fortaleza (R$ 40 milhões)

Cruzeiro (R$ 39 milhões)

Coritiba (R$ 35 milhões)

Fluminense (R$ 29 milhões)

América-MG (R$ 18 milhões)

Cuiabá (R$ 14 milhões)

Goiás (R$ 2 milhões)

