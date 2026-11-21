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BRASILEIRÃO Flamengo empata com o Palmeiras e conquista o nono título do Brasileirão Samuel Lino marcou o gol de empate do clube carioca

O Flamengo conquistou neste sábado (21) o seu nono título do Campeonato Brasileiro após empatar com o vice-campeão Palmeiras. A partida, válida pela 36ª rodada do torneio, terminou 1x1 no Nubank Parque, em São Paulo.

O gol palmeirense foi marcado logo no começo da partida, aos 12 minutos do primeiro tempo por Jhon Arias, de cabeça. O empate veio perto do final do jogo, quando Samuel Lino, aos 30 minutos do segundo tempo, empatou para o Flamengo.

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