Futebol Flamengo empata, Palmeiras perde e diferença aumenta para cinco pontos na liderança Rubro-negro carioca precisa apenas de uma vitória para conquistar o oitavo título brasileiro

O Flamengo está a uma vitória do título do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (25), com a combinação de empate em 1x1 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e a derrota do Palmeiras por 3x2 para o Grêmio, em Porto Alegre, o time carioca aumentou a vantagem na liderança para cinco pontos e fica ainda mais próximo de ser campeão.

Principais clubes da década no país, Flamengo e Palmeiras chegaram à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro podendo selar o título de 2025. A fórmula para isso era bem simples: bastava o Flamengo vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, que tudo estaria sacramentado.

A quatro pontos do Rubro-negro carioca, o Porco escolheu por sua formação reserva, mostrando priorizar o confronto do próximo sábado (29), na final da Libertadores, em Montevidéu, contra o próprio Flamengo.

Em jogos simultâneos, os reservas palmeirenses colocaram emoção na disputa com Facundo Torres abrindo placar na Arena do Grêmio. Enquanto isso, na MRV Arena, o Galo também marcou com Bernand - a diferença era de apenas um ponto nesse momento.

Contudo, na última bola antes do intervalo, Amuzu deixou tudo igual em Porto Alegre e a diferença foi para três pontos. Após a volta do intervalo, o Grêmio virou com gols de Carlos Vinícius e Willian, ambos de pênalti.

Já em BH, após longa pressão, Bruno Henrique empatou o duelo em 1x1, aumentando a diferença para cinco pontos. Benedetti chegou a descontar para o Palmeiras, mas não conseguiu evitar a derrota.

BRUNO HENRIQUE! O gol do empate do Flamengo sobre o Atlético-MG que valeu ponto precioso na disputa do @Brasileirao! BH MANDA EM BH! #NoCampo pic.twitter.com/UUHs1YkmeQ — Flamengo (@Flamengo) November 26, 2025

Dessa forma, mesmo sem conseguir confirmar o título matematicamente, o Flamengo deu mais um passo para o título, aumentando a vantagem para cinco pontos em relação ao Palmeiras.

Agora, o Palmeiras pega Atlético-MG e Ceará, ambos fora de casa. Por outro lado, o Flamengo tem o Ceará em casa e o Mirassol fora, precisando somar 'apenas' dois pontos para garantir o título.



