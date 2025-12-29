Flamengo supera a concorrência do Cruzeiro e encaminha contratação do zagueiro Vitão

A- A+

Campeão do Brasileiro e da Copa Libertadores, o Flamengo já se movimenta no mercado da bola para reforçar ainda mais o elenco para a temporada 2026. O clube carioca se acertou com o Internacional e encaminhou a contratação do zagueiro Vitão. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Estadão.

O defensor desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 30, para realizar exames médicos e assinar com o clube. Trata-se do primeiro reforço dos cariocas para o próximo ano. O negócio é avaliado em aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 65,7 milhões aproximadamente).



Vitão despertava o interesse do Cruzeiro, que tentou dar um chapéu no Flamengo e esteve muito próximo de fechar com o zagueiro, indicado pelo técnico Tite. O Inter receberia dois jovens na negociação, entre eles o também zagueiro João Marcelo, mais uma compensação financeira próxima de 7 milhões de euros (R$ 45,96 milhões pela cotação atual).



Contudo, o negócio melou e a diretoria rubro-negra viu brecha para voltar à carga pelo atleta. Antes do acerto com o Flamengo, o Palmeiras também demonstrou interesse no jogador.



Vitão chegou ao Internacional em abril de 2022, emprestado pelo Shaktar Donetsk, a partir da norma da Fifa que permitiu negociações de clubes ucranianos por causa da guerra no país. Em junho, quando o contrato deveria terminar, o vínculo foi renovado até o fim de 2023.

Um ano depois, em junho de 2024, o contrato de Vitão com o Shaktar acabou, permitindo que ele assinasse com o Internacional até o fim de 2026. O clube gaúcho detém 80% dos direitos econômicos do jogador, que possui os outros 20%.



Com a camisa do Inter, Vitão disputou 192 jogos, marcando três gols e anotando três assistências. Em 2025, ele ergueu o troféu do Campeonato Gaúcho com o time colorado.



O zagueiro deve se apresentar junto ao restante do elenco no dia 12 de janeiro, durante a reapresentação do time. O primeiro confronto de 2026 do Flamengo será logo depois, no dia 14, contra o Bangu pela série A do Carioca.

