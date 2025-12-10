A- A+

Futebol Flamengo encara o Cruz Azul pelas quartas de final da Copa Intercontinental Jogo será quarta (10), às 14h (Brasília). Brasileiros podem enfrentar o Pyramids, do Egito, em caso de classificação no torneio.

Título da Libertadores: confirmado. Título do Brasileirão: confirmado. Título do Intercontinental: carregando…O Flamengo inicia nesta quarta-feira (10) a caminhada de olho no segundo título da história na competição, repetindo o feito de 1981. Os cariocas enfrentam nas quartas de final da edição 2025 do torneio o Cruz Azul, do México, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

O jogo vale vaga na semifinal. O ganhador pega o Pyramids, do Egito, que eliminou nas quartas o Al-Ahli, por 3x1. O Paris Saint-Germain, atual detentor da taça da Liga dos Campeões da Europa, já está na final.

Flamengo e Cruz Azul farão o chamado "Derby das Américas", confronto entre os atuais campeões da Libertadores e da Copa dos Campeões da CONCACAF. O encontro terá entregas de troféus e medalhas para a equipe vencedora.

Na história, Flamengo e Cruz Azul já se enfrentaram três vezes. Todos os confrontos foram em amistosos, sendo dois em 1985 e um em 1987. São duas vitórias dos mexicanos e um empate.

Não é só contra o Cruz Azul que o desempenho do Flamengo deixa a desejar. No geral, os brasileiros só venceram adversários do México apenas seis vezes. No mais, foram dois empates e 12 derrotas. Em 2008, por exemplo, o América eliminou o time rubro-negro em pleno Maracanã, vencendo por 3x0, na Libertadores da América.

Histórico

O Cruz Azul é o atual vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf. Na decisão do torneio, o time mexicano superou o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5x0. O clube, aliás, é o maior ganhador da Concachampions, com sete títulos, ao lado do América do México.

No atual Campeonato Mexicano, o Cruz Azul foi eliminado pelo Tigres na semifinal, no último final de semana. Nesta temporada de 2025/2026, o time realizou 21 partidas, obtendo 11 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas.

O time é comandado pelo argentino Nicolás Larcamón, de 41 anos. O técnico tem passagens por clubes como Huachipato, Puebla e Necaxa. O treinador já teve uma experiência no futebol brasileiro, ao comandar o Cruzeiro em 2024. Pela equipe celeste, foram 14 jogos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Ele foi vice-campeão mineiro.

O atacante Luka Romero, chamado de "novo Messi", é um dos destaques do Cruz Azul. O clube ainda tem um atleta que já foi campeão em cima do Flamengo. Trata-se do meio-campista argentino Lorenzo Faravelli. Ele defendia o Independiente del Valle em 2023. Naquele ano, o time equatoriano bateu a equipe carioca na decisão da Recopa Sul-Americana.

Para enfrentar o Flamengo, o Cruz Azul não deve contar com o zagueiro Jesús Orozco, que se lesionou na partida contra o Tigres. O defensor é titular da equipe e costuma ser convocado pela seleção do México.

Palco de Copa

O Ahmad bin Ali, palco do confronto entre Flamengo e Cruz Azul, recebeu sete jogos da Copa do Mundo de 2022. Foram eles Estados Unidos 1 x 1 País de Gales, Bélgica 1 x 0 Canadá, País de Gales 0 x 2 Irã, Japão 0 x 1 Costa Rica, País de Gales 0 x 3 Inglaterra, Croácia 0 x 0 Bélgica e Argentina 2 x 1 Austrália.

Veja também