Flamengo encara o Goiás fora de casa; onde assistir, horário e escalações

A- A+

O Flamengo visita o Goiás nesta quarta-feira (20) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem início às 19h, na Serrinha, em Goiânia.

O Verdão da Serra é o porteiro da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação, com 25 pontos. A equipe estava invicta há oito partidas, até ser derrotado pelo Palmeiras, na última rodada da competição. O comandante Armando Evangelista poderá contar com as voltas do zagueiro Lucas Halter, o meio-campista Guilherme Marques e o lateral-direito Maguinho, que cumpriam suspensão.

O Flamengo tem 39 pontos e está fora do G-4, na 5ª posição, perigando cair ainda mais na tabela caso se atrapalhe na Serrinha. A equipe rubro-negra perdeu as duas últimas partidas disputadas: Contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, por 1x0, e, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, por um sonoro 3x0.

Jorge Sampaoli vai para o confronto com força total, utilizando todas as peças disponíveis, contrariando parte da torcida, que acredita que o segundo embate contra o São Paulo pela Copa do Brasil tem mais importância, já que a conquista da taça do Brasileirão já é praticamente impossível.

Contudo, segundo as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Mengo de classificar-se para a Libertadores do ano que vem são de 61,6%, e é provavelmente aí que o técnico argentino está depositando suas fichas. Com nove desfalques, é provável que Matheuzinho, David Luiz, Thiago Maia e Everton Ribeiro ocupem as vagas de Wesley, Léo Pereira, Pulgar e Gabigol.

Onde assistir: Premiere para todo o país.

Prováveis escalações:

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

Desfalques: O meio-campista Diego se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Raphael Guzzo, que também atua no meio campo está suspenso.

Pendurados: Morelli, Diego, Palacios, Bruno Santos, Alesson, João Magno, Allano, Matheus Babi, Willian Oliveira.

Flamengo

Matheus Cunha, Matheuzinho, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Desfalques: Filipe Luís (coxa direita), Arrascaeta (coxa esquerda), Gabigol e Wesley (suspensos), Pulgar e Léo Pereira (dores musculares), Luiz Araújo (coxa esquerda), Varela (joelho direito), Allan (fascite plantar).

Pendurados: Everton Ribeiro, Filipe Luís e Léo Pereira

Árbitro: Raphael Claus (SP / Fifa)

Assistente 1: Neuza Inês Back (SP / Fifa)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Veja também

Brasileirão São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações