Flamengo encara Olimpia fora de casa para avançar às quartas; veja escalações e onde assistir

Após vencer em casa, por 1 a 0, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, o Flamengo volta a campo na noite desta quinta-feira (10) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Para avançar na competição, o time carioca, atual campeão, depende apenas de um empate. Já os paraguaios precisam ganhar por dois gols de diferença ou, ao menos, um gol para empurrar a definição da vaga para as penalidades máximas. O embate, a partir das 21h (horário de Brasília), com narração André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Bruno Mendes. O time que se classificar, enfrentará o Fluminense nas quartas.

HOJE TEM FLAMENGO!



É Libertadores. É decisão. Hoje, decidimos, contra o Olimpia, a vaga nas quartas de final. Às 21h, no Defensores Del Chaco, defenderemos o Manto. Defenderemos nosso sonho.



Para #VeLoBrilhar. Jogaremos juntos. SEMPRE.



VAMOS, FLAMENGO! VAMOS, NAÇÃO!#OLIxFLA pic.twitter.com/VEkbBkvUpa — Flamengo (@Flamengo) August 10, 2023

Para o jogo desta noite, o técnico Jorge Sampaoli voltará a contar com reforços de peso: Gabigol e Arrascaeta. que cumpriram suspensão no último domingo (6), na derrota do Rubro-Negro para o Cuiabá (3 a 0), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Quem também não jogou por lesão foi Filipe Luís e Léo Pereira, ambos já recuperados e à disposição do treinador argentino. O único desfalque do Fla será o volante Erick Pulgar, que segue se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita.

O anfitrião Olimpia terá de reforçar a defesa para neutralizar o atacante rubro-negro Gabriel Barbosa, o Gabigol. O camisa 10 já marcou quatro vezes contra o time paraguaio. e espera aumentar a marca nesta quinta (10). A equipe paraguaia ocupa a oitava posição no campeonato nacional desde o último sábado (5), quando derrotou o Guaraní (5 a 3). Assim como o Flamengo, o clube paraguaio também soma três títulos de Libertadores na história.

Prováveis escalações:

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Allan (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Olimpia: Espínola; Alejandro Silva, Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo e Iván Torres; Hugo Fernández e Walter González. Técnico: Francisco Acre

Transmissão: ESPN / Star +



Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistente 1: Alexander Guzmán (COL)

Assistente 2: Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Quarto árbitro: Carlos Betancur (COL)

