Olímpico Flamengo encerra atividades da canoagem e anuncia dispensa de campeão olímpico Isaquias Queiroz Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler foram os outros atletas da canoagem dispensados pelo clube carioca

O Flamengo encerrou as atividades de canoagem do clube. A decisão foi anunciada por meio de uma nota oficial nesta segunda-feira, 5. Assim, o clube carioca informou a dispensa do canoísta Isaquias Queiroz, campeão olímpico no C-1 1000m em Tóquio, no Japão, em 2020. O atleta ganhou outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze.





Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler foram os outros atletas da canoagem dispensados pelo Flamengo.

O clube rubro-negro também não continuará com as atividades do remo paralímpico. A equipe da modalidade era formada por: Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior.

VEJA A NOTA DO FLAMENGO NA ÍNTEGRA:

"O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.

Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes."

