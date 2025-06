A- A+

Copa do Mundo de Clubes Flamengo encerra fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes com empate diante do LAFC

O Flamengo encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes com um empate, na noite desta terça-feira (24). Em confronto disputado no Camping World Stadium, em Orlando, a equipe do Rio de Janeiro ficou no 1x1 com o Los Angeles FC. Com a liderança garantida mesmo antes de entrar em campo, o Rubro-negro fechou o Grupo D com sete pontos, um a mais que o Chelsea.

No domingo (29), o time brasileiro terá uma pedreira pela frente, nas oitavas de final. Às 17h, vai encarar o Bayern de Munique, em Miami. O clube alemão ficou no segundo lugar do Grupo C, ao perder para o Benfica, por 1x0.

O jogo

Com a classificação antecipada e um adversário sem pretensões pela frente, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns jogadores e dar oportunidade para outros ganharem minutagem. Casos de nomes como Allan, Cebolinha e Pedro, que ajudaram o clube a ser dono das principais investidas ofensivas.

Aliás, o primeiro tempo na Flórida terminou empatado sem gols, mas teve um destaque: a trave. Quatro bolas pararam no poste durante os 45 minutos iniciais, sendo três delas pelo lado do Flamengo. Ainda aos dois minutos, Danilo apareceu de surpresa após cobrança de falta de Arrascaeta e carimbou a trave esquerda de Lloris. Depois, foi a vez do camisa 10 rubro-negro chutar colocado e ficar no quase. Aos 29, porém, Pedro teve a chance mais clara. Mesmo com o goleiro adversário caído no lance, o camisa 9 acertou o travessão.

Pelo lado do LAFC, Delgado foi o responsável por assustar o goleiro Rossi. Após escanteio, o volante finalizou bonito de fora da área, mas parou na trave esquerda. Na reta final da primeira etapa, Marlon chegou a marcar para os norte-americanos, porém foi assinalado impedimento de Hollingshead no início da jogada.

Diante da superioridade demonstrada no primeiro tempo, Filipe Luís escolheu voltar com o mesmo time para a etapa complementar, e o Flamengo seguiu construindo as melhores chances. Cebolinha, após jogada de Arrascaeta, parou em grande defesa de Lloris. Pedro, de voleio, mandou por cima do gol. Aos 24, Arrascaeta tentou tabelar com Pedro, a zaga afastou e a bola voltou para o meia rubro-negro. De primeira, o uruguaio acertou o travessão do goleiro francês.

Em meio às chances desperdiçadas pelos brasileiros, o Los Angeles abriu o placar na sua primeira boa chegada, aos 38. Tillman cobrou falta com rapidez e pegou a zaga do Flamengo desatenta. Bouanga partiu em velocidade entre Varela e Danilo, entrou sozinho na área e tocou na saída de Rossi para fazer 1x0.

A resposta carioca foi imediata, dois minutos depois, em jogada de dois atletas que saíram do banco de reservas. Jorginho acionou Wallace Yan pelo meio. O prata da casa carregou, driblou um marcador, invadiu a área e chutou firme, de direita, para deixar tudo igual.

