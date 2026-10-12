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Libertadores Flamengo enfrenta Estudiantes, que quer evitar uma nova final brasileira na Libertadores O último dos quatro títulos da Libertadores do time argentino remonta a 2009

Haverá uma nova final da Copa Libertadores 100% brasileira? Diante do atual campeão Flamengo, o Estudiantes de La Plata tem a missão hercúlea de impedir que isso aconteça, enquanto o Palmeiras, finalista no ano passado, e o Fluminense disputarão, na outra semifinal, a segunda vaga para a decisão em Montevidéu.

O último dos quatro títulos da Libertadores do time argentino remonta a 2009. Desde 2019, o principal torneio de clubes da Conmebol tem sotaque brasileiro: equipes do país conquistaram as sete últimas edições e o Flamengo foi campeão em três delas (2019, 2022 e 2025).

Se o time carioca representa uma parte importante desse domínio, o Palmeiras encarna a sua continuidade. O 'Verdão' buscará uma quarta Libertadores após conquistar as edições de 1999, 2020 e 2021 e chegar às finais de 2000 e 2025, enquanto o Fluminense almeja uma segunda taça após vencer a competição em 2023.

1. Estudiantes quer revanche

O histórico recente entre Estudiantes e Flamengo sugere uma semifinal muito disputada.

O destino quis que as equipes dividissem o Grupo A nesta edição, com um empate em 1 a 1 em La Plata e uma vitória por 1 a 0 do time rubro-Negro no Maracanã.

Mas a história entre os dois clubes vai além.

Há apenas um ano, o Flamengo eliminou o 'León' nas quartas de final em uma disputa de pênaltis (4 a 2), após uma vitória brasileira por 2 a 1 no Rio e um triunfo argentino por 1 a 0 em La Plata.

"O que dizer do Flamengo? Tem ótimos jogadores, uma grande equipe. Construiu uma hegemonia muito forte na Copa Libertadores nos últimos anos", disse o técnico do Estudiantes, o uruguaio Alexander Medina.

A campanha do Flamengo confirma sua condição de candidato ao título.

A equipe do técnico português Leonardo Jardim é a única que permanece invicta nesta Libertadores e buscará manter esse desempenho contra o Estudiantes.

"Sabemos do valor do Estudiantes. É uma equipe de qualidade, extremamente intensa", afirmou Jardim. "É uma equipe que demonstrou este ano e tem demonstrado nas últimas edições da Libertadores a sua energia e a qualidade dos jogadores", acrescentou.

O primeiro confronto entre as duas equipes acontecerá na quinta-feira às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Uno, em La Plata.



2. Constância contra eficácia

Enquanto o Estudiantes tentará quebrar a hegemonia brasileira, Palmeiras e Fluminense jogarão para mantê-la.

O duelo entre paulistas e cariocas, o primeiro na quarta-feira (21h30 de Brasília) no Rio de Janeiro, garantirá a presença de um clube brasileiro na final de 28 de novembro, em Montevidéu, e colocará frente a frente duas maneiras distintas de chegar à disputa pelo título.

O Palmeiras se tornou presença constante nas fases decisivas da 'Liberta' sob o comando do português Abel Ferreira.

O 'Verdão' disputará sua sexta semifinal nas últimas sete edições, uma regularidade inédita no continente.

"Estamos pensando jogo a jogo. Vamos tentar lutar até o fim. Essa é a nossa mentalidade: lutar até o fim", afirmou o capitão palmeirense, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez.

O Fluminense, por sua vez, construiu uma história muito mais breve, porém igualmente eficaz.

Nas duas vezes em que disputou uma semifinal da Libertadores, chegou à final: foi vice-campeão em 2008 — perdendo para a LDU — e conquistou seu primeiro título em 2023, após derrotar o Boca Juniors no Maracanã.

O confronto colocará, assim, a constância do Palmeiras frente à eficácia do Fluminense.

"O objetivo é o mesmo: temos que vencer sempre, o que implica uma enorme responsabilidade em cada partida, e dar tudo de nós em cada uma delas", afirmou Marcão, que comanda o Flu como técnico principal desde meados de agosto, após a demissão do argentino Luis Zubeldía.

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