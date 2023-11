Flamengo enfrenta o Santos pelo Brasileirão; veja escalações e onde assistir

A- A+

O Flamengo e o Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro 2023. Os times entram em campo às 20h.

O Flamengo, atualmente na quinta colocação somando 50 pontos, nove atrás do líder Botafogo com um jogo a menos, ainda sonha com a parte de cima da tabela e almeja garantir uma vaga direta na Copa Libertadores. No entanto, enfrenta a ausência de jogadores importantes, como Erick Pulgar e Everton Ribeiro, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, além de desfalques por lesão, como David Luiz e Allan.

A equipe comandada por Tite precisará ajustar seu estilo de jogo devido às ausências, com Gerson atuando como volante e Luiz Araújo provavelmente substituindo Everton Ribeiro.

O Santos, por sua vez, luta para evitar o risco de um inédito rebaixamento e precisa de quatro vitórias para alcançar esse objetivo, como informado pelo próprio clube. A equipe também enfrenta desfalques cruciais, com o destaque do time Marcos Leonardo, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo e João Basso, que está fora por lesão. Julio Furch será o provável substituto de Marcos Leonardo, e Messias, na defesa, deve ocupar o lugar de João Basso.

Tanto o Flamengo quanto o Santos enfrentam desafios devido a esses desfalques, o que pode impactar suas formações e estratégias de jogo. A busca por pontos é crucial para ambas as equipes, e a partida promete ser um confronto emocionante nesta 31ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir: Premiere

Horário: 20h

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira , Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Santos: João Paulo; Lucas Braga (João Lucas), Messias, Joaquim e Dodô; Tomás Rincon, Jean Lucas (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima (Nonato); Maxi Silvera, Julio Furch e Soteldo. Técnico: Marcelo Fernandes

