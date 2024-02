Flamengo entra em campo no sábado de Carnaval pelo Carioca; veja onde assistir

A- A+

O Flamengo entra em campo neste sábado de Carnaval (10) para enfrentar o Volta Redonda em partida atrasada da 3ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro joga no gramado do estádio do Maracanã, a partir das 16h (horário de Brasília), com a intenção de assumir a vice-liderança da classificação.

Caso vença a partida, a equipe da Gávea chegará aos 15 pontos, ultrapassando o Nova Iguaçu, que tem 14 pontos, e ficando a dois do líder Fluminense.

Para tentar somar os três pontos, o técnico Tite poderá contar com a estreia do lateral uruguaio Viña, que acaba de ser contratado junto à Roma. Porém, a tendência é de que Ayrton Lucas inicie na lateral-esquerda. Com isso, Tite deve mandar a campo a seguinte formação: Rossi; Varela, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Arrascaeta, De la Cruz e Gerson; Pedro e Everton Cebolinha.

Para o confronto com o Volta Redonda, a maior dúvida está no aproveitamento de Pedro ou de Gabriel Barbosa no comando de ataque. Após a vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, alcançada graças ao faro de gol do zagueiro Léo Pereira, o técnico Tite comentou o momento do atacante Pedro, que vem sendo questionado pela falta de gols.



“A torcida deu apoio. Ela estava até um pouco impaciente pelo resultado. Temos que entender a reação da torcida. Às vezes tocava uma bola de lado e ela [torcida] reclamava. Reclamava aqui atrás do banco. Mas não dá para perder a consciência, que vai sair de qualquer jeito e fazer o gol. Por isso que falo para os atletas terem maturidade. Vai dando crédito. Titularidade é a sequência de jogos que dá. São os momentos de cada um. Pedro tem sido o goleador”, disse.

Mas o treinador também deixou aberta a possibilidade de usar Gabriel Barbosa no ataque: “Gabi, da mesma forma, tem a possibilidade de como usamos, em algum momento estratégico, os dois desde o início. Usamos os dois [contra o Audax]”.

Para o Volta Redonda a partida é uma oportunidade de pontuar e continuar sonhando com a classificação para a próxima fase da competição. Com oito pontos, o Esquadrão de Aço pode assumir a 5ª posição da classificação em caso de vitória, ficando apenas um ponto do Vasco, o 4º colocado.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Volta Redonda terá transmissão na Band, BandSports e no Youtube (GOAT).

