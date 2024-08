Flamengo assina termo da promessa de compra de terreno onde será construído seu novo estádio

A- A+

O Flamengo deu mais um importante passo nesta sexta-feira para ter seu novo estádio. Os dirigentes do clube estiveram na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, para a assinatura do termo da promessa de compra e venda do terreno do Gasômetro, onde construirá sua nova casa. Um passo com peso jurídico para o clube assumir definitivamente a propriedade do terreno e iniciar o processo de construção.



O ato, no gabinete da prefeitura, contou com as presenças do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Geral e Jurídico, Rodrigo Dunshee, do vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin, e do vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira.

Representaram a prefeitura o deputado federal Pedro Paulo, o secretário de Esportes, Guilherme Schleder, e Jorge Arraes, Secretário de Coordenação Governamental do município.





"Mais um passo em direção à concretização desse grande sonho. Agradeço a todos aqui presentes, que estão de alguma forma contribuindo para isso acontecer. Agradeço sua presença (Pedro Paulo) e agradeço ao prefeito da cidade (Eduardo Paes), que sempre esteve ao nosso lado e sabe de todos os benefícios não só para o Flamengo, mas para a sociedade carioca. Cada passo em direção ao nosso sonho é muito importante", afirmou entusiasmado o presidente flamenguista, Rodolfo Landim.



"A ideia é que a gente tenha a escritura definitiva muito em breve. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas até agora tem andado muito bem. Seguimos firmes e otimistas no nosso propósito", seguiu o mandatário do Flamengo.

"Queremos fazer uma grande corrente rubro-negra para que todos acompanhem e cobrem a administração do clube para concretizar esse sonho. Claro que dependemos de algumas coisas que não estão no controle total do Flamengo, como as licenças que ainda vamos receber da prefeitura, mas vamos correr atrás."



Landim havia revelado nesta quinta-feira que o dia escolhido para a abertura do estádio rubro-negro será 15 de novembro de 2029 (aniversário da agremiação). E a confiança entre os dirigentes é alta para que tudo d~e certo.



"Muito importante que a gente consuma o fato de poder registrar nossa promessa de compra e venda. As coisas estão indo muito bem nos processos judiciais e é uma honra muito grande assinar este termo com o presidente Landim", endossou o vice-presidente Rodrigo Dunshee.



De acordo com o clube, a perícia no terreno será realizada nos próximos dias para a definição da emissão de posse da prefeitura, que será passada ao Flamengo. O clube arrecadou o terreno em leilão. O Flamengo terá 18 meses para fazer o projeto do estádio depois de obter as licenças. Serão três anos para a construção do estádio, que, caso seja necessário, podem ser prorrogados por mais três.



"A expectativa de tomar posse é mais jurídica, temos alguns trâmites jurídicos pela frente ainda, mas não é longe não. Acredito que no final de setembro já seja possível (termos a escritura definitiva)", declarou Marcos Bodin.



"Tudo caminha bem. A prefeitura está tendo todo o cuidado jurídico para que todos os processos sejam feitos na legalidade. O torcedor está querendo saber quando o Flamengo 'pega a chave', acho que em mais alguns dias o Flamengo estará definitivamente com a posse do terreno, com a escritura feita, para começar, tijolo por tijolo, a construir o tão sonhado estádio", mostrou confiança o deputado federal Pedro Paulo.



"O prefeito não estava presente hoje no ato apenas por precaução, já que ele está em campanha e se iniciou hoje o processo eleitoral. Alguns poderiam entender que isso configura ato político. Por isto, o Eduardo delegou aos secretários esta missão de hoje e eu, como deputado federal, venho como testemunha chancelar este processo", completou.

