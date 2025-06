A- A+

Futebol Flamengo estreia na Copa de Clubes com vitória sobre o Espérance A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do Grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 em Atlanta

O Flamengo estreou com o é direito na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos ao vencer o Espérance da Tunísia por 2 a 0 nesta segunda-feira (16), em um jogo em que torcedores brasileiros e tunisianos marcaram boa presença numa noite fria na Filadélfia.





O time carioca venceu com gols do meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta (17') e do ponta Luiz Araújo (70') no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles da NFL.

A vitória deixa o Flamengo empatado na liderança do Grupo D com o Chelsea, que mais cedo venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 em Atlanta.

Os líderes do grupo se enfrentam na sexta-feira na Filadélfia, enquanto os lanternas buscarão a sobrevivência no mesmo dia, em Nashville.

