Flamengo leva gol no fim, mas vence Estudiantes e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Rubro-negro bateu argentinos com direito a gol de Pedro aos 14 segundos de bola rolando
O Flamengo fez valer o favoritismo e não encontrou dificuldades para largar na frente nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (18), o Rubro-negro venceu o Estudiantes/ARG, por 2x1, no Maracanã, e deu um importante passo rumo à semifinal da competição continental. Os gols do clube carioca foram marcados por Pedro e Varela. Carrillo descontou para os visitantes.
Para garantir sua vaga entre os quatro melhores times do torneio, a equipe dirigida por Filipe Luís joga pelo empate, na próxima quinta (25), no Jorge Luis Hirschi. Aos argentinos, a missão será triunfar por dois gols de vantagem para eliminar os brasileiros. Se vencerem repetindo a margem de gols construída pelo Flamengo, a vaga será definida nos pênaltis.
O jogo
Já era esperado que o Flamengo tomasse conta das ações ofensivas da partida. Contudo, com apenas 14 segundos, qualquer estratégia do Estudiantes ficou comprometida. Logo após a saída de bola, o Rubro-negro foi ao ataque, Pedro recebeu de Samuel Lino, girou sobre a marcação e finalizou no canto para fazer 1x0.
Sem diminuir o ritmo, a equipe carioca ficou ainda mais confortável na partida, aos oito. De lateral para lateral, Ayrton Lucas cruzou e Varela bateu bonito, sem deixar a bola cair, para estufar as redes de Muslera.
O placar só não foi mais elástico na primeira parte, porque Pedro e Samuel Lino ficaram no quase. Aos 20, o camisa 9 driblou a marcação dentro da área e chutou firme para boa defesa de Muslera. Já aos 28, Varela foi à linha de fundo e cruzou para Lino, que emendou de primeira. A tentativa passou rente ao poste direito.
Gol no fim deixa Estudiantes vivo
Buscando impor o mesmo ritmo mostrado no início do confronto, o Flamengo tentou deixar a classificação ainda mais encaminhada no início do segundo tempo.
O Rubro-negro teve grandes oportunidades com Samuel Lino e Plata, que pararam em Muslera. Correndo atrás do prejuízo, o Estudiantes passou a rondar a área carioca e só foi mais incisivo quando Plata foi expulso, aos 36. Aos 40, Carrillo cabeceou e Rossi mandou para escanteio. Na cobrança, após a bola ficar viva na área, o próprio camisa 9 finalizou cruzado para descontar a favor dos visitantes.