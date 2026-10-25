Flamengo explica tentativa de reverter eliminação na Libertadores: "Regras valem para todos"

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O Flamengo se pronunciou na noite deste sábado (24) sobre a tentativa de reverter sua eliminação na semifinal da Libertadores.

Em nota oficial, o clube explicou os motivos que o levaram a contestar a escalação de Marcos Rojo, do Estudiantes, e afirmou que já havia alertado o time argentino sobre a possibilidade de pedir os pontos da partida.





O Rubro-Negro acabou eliminado da competição após perder por 3 a 2 nos pênaltis, mas tenta mudar o resultado nos tribunais.

A alegação é de que Rojo teria atuado de maneira irregular, já que a Conmebol havia negado o pedido de inscrição do jogador antes do confronto.



Segundo o Flamengo, a iniciativa de levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) partiu do próprio Estudiantes. O clube brasileiro afirma que só passou a fazer parte do processo depois de ser incluído pelo adversário.



A discussão começou quando o Estudiantes solicitou à Conmebol, no dia 9 de outubro, a inclusão de Rojo na lista de jogadores para a semifinal, em substituição a um atleta lesionado.

No entanto, a janela de transferências da Argentina havia sido encerrada em 2 de setembro, e o defensor ainda havia disputado partidas oficiais pelo Racing até 27 de setembro.



Após consultar a Fifa, a Conmebol rejeitou a solicitação nos dias 14 e 15 de outubro. O Estudiantes, então, recorreu ao CAS, que autorizou provisoriamente a participação do jogador no dia 21.



A decisão, porém, não livrou o clube argentino de possíveis punições. O tribunal não aceitou o pedido para afastar eventuais consequências esportivas e disciplinares caso a escalação fosse considerada irregular ao fim do processo.



O Flamengo afirma que comunicou ao CAS e ao Estudiantes, antes da partida, que apresentaria uma reclamação formal caso Rojo entrasse em campo.

Depois da semifinal, o clube brasileiro acionou o artigo 24.1.b do Código Disciplinar da Conmebol e solicitou que o caso seja resolvido antes da final da Libertadores.



"Não se trata de buscar resultado fora de campo. Trata-se de garantir que as regras de uma competição internacional valham igualmente para todos os clubes, de todos os países", afirmou o Flamengo no comunicado.



Flamengo cita precedente envolvendo o Santos

Um dos argumentos que sustentam a tentativa do Flamengo é um episódio ocorrido na Libertadores de 2018.

Na ocasião, a Conmebol modificou o resultado de uma partida do Santos por escalação irregular de um jogador, decisão que contribuiu para a eliminação da equipe brasileira nas oitavas de final.



O regulamento da entidade prevê punição para clubes que utilizem atletas sem condições de jogo.

De acordo com o artigo 19 do Código Disciplinar da Conmebol, a equipe considerada responsável pela escalação indevida pode ser declarada perdedora por 3 a 0.



Apesar da disputa, o Flamengo afirmou que respeita o Estudiantes, a Conmebol e o CAS. O clube também declarou que vai aguardar a decisão definitiva e acatar o resultado do julgamento



Confira a nota oficial do Flamengo na íntegra:



"O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não deu início a nenhum procedimento relativo à inscrição do atleta Marcos Rojo pelo Club Estudiantes de La Plata na CONMEBOL Libertadores 2026



Em 9 de outubro, o Estudiantes solicitou à CONMEBOL a inclusão do atleta em sua lista para a semifinal, em substituição a um jogador lesionado. O período de inscrições ("janela de transferências") na Argentina estava encerrado desde 2 de setembro, e o atleta havia disputado partidas oficiais pelo Racing até 27 de setembro.



A CONMEBOL, organizadora da competição, que sempre zelou com rigor pelo cumprimento de seus regulamentos e pela integridade de seus torneios, analisou o pedido e consultou a FIFA. A FIFA esclareceu que suas regras sobre períodos de inscrição são de aplicação obrigatória também nas transferências nacionais e não admitem exceções além das previstas em seu regulamento. Com base nisso, a CONMEBOL recusou a substituição em 14 de outubro e manteve a recusa em 15 de outubro, ou seja, antes do jogo de volta da semifinal. Essas regras são de observância obrigatória por todas as associações e conhecidas e aceitas por todos os clubes ao se inscreverem no torneio. O Flamengo não participou de nenhuma dessas etapas.



Inconformado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e indicou o Flamengo, seu adversário na semifinal, como parte no processo. Foi assim, em 16 de outubro, que o Flamengo foi chamado ao caso. Em 21 de outubro, o CAS autorizou provisoriamente a participação do atleta, mas negou o pedido do Estudiantes para afastar as consequências esportivas e disciplinares que possam decorrer da decisão final. Os riscos dessa escolha ficaram com o clube argentino e o jogador.



Chamado a integrar um processo que não iniciou, o Flamengo agiu apenas para preservar seus direitos. Antes da partida semifinal, informou ao CAS, em manifestação também comunicada ao Estudiantes, que, se o atleta fosse escalado, apresentaria a reclamação prevista no regulamento. O clube argentino, portanto, entrou em campo ciente dessa consequência, além do alerta já feito pelo próprio CAS. Após o jogo, o Flamengo apresentou a reclamação dentro do prazo, nos termos do artigo 24.1.b do Código Disciplinar da CONMEBOL, e pediu que o caso seja decidido antes da final da competição.



Portanto: (i) antes do jogo de volta da semifinal, a CONMEBOL, após consulta à FIFA, negou por duas vezes o pedido do Estudiantes para inscrever o atleta; (ii) foi o Estudiantes quem recorreu ao CAS para obter a liberação do atleta, incluindo o Flamengo como parte no processo; e, (iii) antes do jogo, o CAS negou ao Estudiantes a pretendida garantia de que a escalação do atleta não traria consequências esportivas e disciplinares.



Não se trata de buscar resultado fora de campo. Trata-se de garantir que as regras de uma competição internacional valham igualmente para todos os clubes, de todos os países.



O Flamengo reitera seu profundo respeito ao CAS e à CONMEBOL, instituições cuja atuação é essencial para a integridade, a segurança jurídica e o equilíbrio do futebol internacional, bem como ao Estudiantes, clube de reconhecida tradição. Confiante na condução responsável e criteriosa do processo por parte da CONMEBOL, o Flamengo aguardará com serenidade a decisão final e a acolherá com o respeito institucional que sempre pautou sua atuação e que espera de todos os participantes.



Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2026"

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