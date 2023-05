A- A+

Copa do Brasil Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil com dúvidas e desfalques confirmados; veja as escalações Pedro, destaque do Fla na temporada com 22 gols em 23 jogos, está praticamente fora da partida desta terça-feira (16)

Um dos clássicos mais tradicionais do Brasil, Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (16), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes chegam desfalcadas para o confronto.

Pelo lado rubro-negro, há uma ausência quase certa. Destaque na temporada com 22 gols em 23 jogos, o centroavante Pedro ainda se recupera de lesão o adutor da coxa direita. O jogador não participou do treinamento no campo na última segunda-feira (15) e deve ficar de fora do Fla-Flu.

Um desfalque confirmado do Flamengo é o zagueiro David Luiz. O defensor teve uma lesão detectada no músculo posterior da coxa direita após a partida do final de semana contra o Bahia.

O Fluminense tem duas peças importantes de fora do clássico. O jovem Aleksander sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquedo. Keno, com lesão na coxa esquerda, também está fora da partida.

A notícia positiva são os retornos de Samuel Xavier, na lateral-direita, e de André na posição de volante.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Matheus França (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Onde assistir: Sportv e Premiere.



Veja também

NBA Denver Nuggets x Los Angeles Lakers pela final da Conferência Oeste da NBA; saiba onde assistir