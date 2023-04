A- A+

Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca; veja escalações e onde assistir O primeiro Fla-Flu da decisão acontece neste sábado (01), às 20h30, no Maracanã

Flamengo e Fluminense começam neste sábado (01), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, a decisão do Campeonato Carioca. A partida da volta acontece no próximo domingo (09).

Além de vencer o rival, o Flamengo encara a final Estadual como a chance de recuperar a confiança na temporada. Ainda no início do trabalho, o técnico Vitor Pereira já perdeu três títulos em 2023.

O Fluminense é o atual campeão, vencido justamente contra o Rubro-negro. Com um time já organizado desde a última temporada, Fernando Diniz tem a chance de conquistar o primeiro título da carreira.

O Flamengo não conta com um dos seus principais jogadores para a final. O meia Arrascaeta não terá condições de jogar nem a partida de volta. Everton Ribeiro, antes titular, deve entrar no lugar do uruguaio.

Já o Tricolor das Laranejeiras não tem nenhum desfalque e vai repetir a escalação que goleou o Volta Redonda na semifinal. Marcelo foi relacionado para o jogo, mas deve iniciar no banco de reservas.

Prováveis escalações:

Flamengo: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (David Luiz) e David Luiz (Léo Pereira); Varela (Everton Cebolinha), Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Vitor Pereira.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir Flamengo x Fluminense?

A final do Campeonato Carioca terá transmissão da Band.

