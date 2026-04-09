'Flamengo ganha com escândalo do VAR', diz jornal espanhol

O Flamengo estreou com vitória na Libertadores, mas o resultado acabou repercutindo fora do Brasil de forma polêmica. O jornal espanhol AS classificou o triunfo por 2 a 0 sobre o Cusco, no Peru, como influenciado por decisões do VAR, gerando debate sobre a arbitragem da partida.



Na análise publicada, o veículo destacou que o time brasileiro teve eficiência ofensiva, mas apontou interferências da arbitragem como fator decisivo para o resultado. Segundo o jornal, o duelo foi equilibrado em boa parte do tempo, especialmente na primeira etapa.



"A precisão nas finalizações do Flamengo e duas decisões do VAR deram a vitória ao time de Leonardo Jardim", iniciou o noticioso

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"A primeira intervenção do VAR foi para revisar uma entrada dura de Plata. Um cartão vermelho para o equatoriano foi considerado, mas acabou não sendo julgado necessário. Pouco depois, Ruidías marcou um golaço após uma jogada individual brilhante de Manzaneda dentro da área. No entanto, o VAR interveio novamente, em uma longa revisão, para confirmar o impedimento no início da jogada", descreveu.

"A posição de impedimento, quando a equipe do VAR traçou as linhas manualmente, nunca ficou claramente visível. O atacante parecia estar alinhado com o último defensor, mas o árbitro recebeu o sinal para anular o gol", completou o jornal, discordando da decisão de campo.

Dentro de campo, o Flamengo mostrou superioridade técnica e administrou bem as dificuldades impostas pelos mais de 3.300 metros de altitude em Cusco. A equipe rubro-negra soube dosar intensidade e controlar o ritmo do jogo, mesmo diante de um adversário que tentou explorar o desgaste físico dos brasileiros

Com o resultado, o atual campeão largou na frente no Grupo A da Libertadores. Agora, a equipe volta suas atenções para o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, antes de encontrar o Independiente de Medellín na próxima rodada do torneio continental.