A- A+

Futebol Flamengo garante pelo menos mais R$ 37 milhões em premiação com vaga na final da Libertadores Esta é a quantia prevista pela Conmebol para o vice-campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul

A sofrida classificação para a final da Libertadores com o empate sem gols diante do Racing, na noite desta quarta-feira, em Avellaneda, vai trazer um importante reforço financeiro para o Flamengo. Ao se garantir na partida que vale a conquista do troféu do torneio, o clube carioca assegurou, pelo menos, mais R$ 37,5 milhões em seus cofres.





Esta é a quantia prevista pela Conmebol para o vice-campeão do mais nobre torneio de clubes da América do Sul. No entanto, esse valor pode subir substancialmente em caso de volta olímpica na decisão.

No caso de levantar a taça, a cifra destinada ao clube vencedor é de R$ 128 milhões. Com presença marcante em finais em tempos recentes, o Flamengo vai fazer a sua quarta disputa de título num intervalo de sete anos. Campeão em 2019 e 2022, a equipe da Gávea perdeu a decisão para o Palmeiras na edição da Libertadores de 2021.

Na campanha atual do torneio, o Flamengo já arrecadou R$ 50,2 milhões levando em conta a sua participação na fase de grupos e as etapas eliminatórias das oitavas, quartas de final e semi.

Ao se garantir na etapa de classificação, o rubro-negro carioca recebeu 16,4 milhões. O clube teve acrescido ainda o valor de R$ 5,4 milhões por ter conquistado três vitórias (R$ 1,8 milhão por cada triunfo).

O avanço para as oitavas trouxe mais R$ 6,8 milhões, enquanto a vaga nas quartas rendeu R$ 9,3 milhões. Já pela semifinal, a equipe faturou o montante de R$ 12,3 milhões.

Veja também