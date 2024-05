Flamengo goleia Bolívar e é 2º do Grupo E da Libertadores

A- A+

O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima nesta quarta-feira (15) em casa sobre o Bolívar por 4 a 0, resultado que o aproxima das oitavas de final da Copa Libertadores, pela quinta rodada do Grupo E.

Um gol de Gerson logo na primeira jogada de ataque do time carioca, no primeiro minuto, outro de Ayrton Lucas aos 38 minutos e um terceiro de Everton Cebolinha aos 43 minutos encaminharam o triunfo rubro-negro antes do intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, Pedro aumentou para os cariocas, que agora estão empatados na tabela em 7 pontos com o chileno Palestino, mas devido ao melhor saldo de gols pularam para a segunda colocação.

Na sexta e última rodada, o Bolívar, com 10 pontos, só precisará de um empate em casa contra o Palestino para garantir a primeira colocação do grupo, enquanto o Flamengo terá a obrigação de vencer em casa o já eliminado Millonarios da Colômbia (que tem 3 pontos) para garantir a classificação para as oitavas de final.

