Futebol Flamengo inicia embarque rumo ao Catar para Mundial; delegação saiu em comboio escoltado Jogadores já estão a caminho do Aeroporto Internacional Tom Jobim, de onde o voo fretado decola às 15h; viagem terá parada em Gana e duração total prevista de 18 horas

O embarque do Flamengo rumo ao Catar começou no início da tarde deste sábado (6). Às 12h45, jogadores e comissão técnica entraram no ônibus oficial no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, dando início ao trajeto até o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). O comboio deixou o centro de treinamento por volta de 13h, com escolta da Polícia Militar, e já segue em direção à Zona Norte do Rio.

Segundo o planejamento do clube, o voo fretado da equipe rubro-negra tem previsão de decolagem às 15h, mas toda a operação começou ainda às 11h30, em dois pontos distintos: o Ninho, de onde partiu a delegação, e o Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária, onde se concentram torcedores que acompanham a saída do time.

O trajeto programado inclui passagem pelas avenidas Salvador Allende, Embaixador Abelardo Bueno, Engenheiro Carlos Carvalho, Curva Chico Anysio, Ayrton Senna, além da Linha Amarela, Linha Vermelha, Ponte Velha do Galeão, com acesso direto ao terminal de cargas no aeroporto.

A viagem até Doha terá duração aproximada de 18 horas, divididas em dois trechos de cerca de oito horas cada. O voo faz uma parada técnica para abastecimento em Acra, capital de Gana.

A delegação rubro-negra deve chegar ao Catar na manhã de domingo (horário local).

