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Futebol Flamengo libera fisioterapeuta para acompanhar Arrascaeta na seleção do Uruguai Com a nova "convocação", o clube passa a ter 11 profissionais envolvidos diretamente na Copa do Mundo

Rio de Janeiro, 06 (AE) - Neste sábado (06), o Flamengo confirmou que o fisioterapeuta Laniyan Neves foi integrado junto à comissão técnica do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O profissional é brasileiro e foi chamado para acompanhar a recuperação do meia Giorgian De Arrascaeta, que teve uma lesão grau 2 na panturrilha.

Em nota, a equipe carioca informou que o fisioterapeuta poderá fazer a gestão física do meio-campista e alinhar os procedimentos para a sequência da temporada no próprio Flamengo. A expectativa é de que o atleta retorne aos gramados no último jogo da fase de grupos, no duelo contra a Espanha.

Com a nova "convocação", o clube passa a ter 11 profissionais envolvidos diretamente na Copa do Mundo. Entre os jogadores, Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá estão com a seleção brasileira. Guillermo Varela, Nicolás De La Cruz e Arrascaeta com o Uruguai. E Jorge Carrascal e Gonzalo Plata com Colômbia e Equador, respectivamente.

Ainda tem o jovem goleiro Léo Nannetti, de 18 anos, que completa os treinos do Brasil e realiza atividades com os experientes Alisson, Ederson e Weverton. Apesar da participação, ele não poderá ser acionado pelo técnico Carlo Ancelotti durante o mundial.

VEJA A NOTA DIVULGADA PELO FLAMENGO

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o fisioterapeuta Laniyan Neves foi chamado pela seleção uruguaia para integrar a comissão técnica durante a disputa da Copa do Mundo FIFA 2026. O clube autorizou a liberação do profissional para o período da competição.

Com a convocação de Laniyan, o Flamengo passa a ter onze profissionais envolvidos diretamente com seleções nacionais durante o Mundial.

Essa integração permite que o fisioterapeuta acompanhe de perto o meia Giorgian De Arrascaeta, além de contribuir para o monitoramento e para a gestão física do atleta ao longo do torneio. A participação também possibilita ajustar o alinhamento dos processos de acompanhamento e preparação do camisa 10 para seus compromissos pelo Flamengo após a Copa do Mundo."

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