Flamengo mantém a liderança do Brasileirão após rodada de clássicos

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A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro separou diversos clássicos estaduais pelo Brasil, em um momento chave da competição. Neste domingo (11), os dois primeiros colocados na tabela, principais candidatos ao título de 2026, enfrentaram e venceram rivais históricos e seguem separados por apenas um ponto na classificação. O Flamengo derrotou o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, enquanto o Palmeiras não teve piedade do Corinthians e fez 4 a 1 no Nubank Parque. O Rubro-Negro agora soma 64 pontos, contra 63 do Verdão.

No Rio de Janeiro, 63 mil pessoas foram assistir ao clássico entre Flamengo e Fluminense, que teve lance polêmico na primeira etapa. O chileno Erick Pulgar recebeu cartão amarelo em entrada dura sobre Rodrigo Castillo, do Fluminense, causando revolta dos tricolores que exigiam a expulsão.

No segundo tempo, o colombiano Carrascal marcou o gol da vitória rubro-negra, aos 20 minutos, tranquilizando o torcedor que acompanhava o resultado do principal rival na corrida pelo troféu de campeão.

Em São Paulo, o Palmeiras abriu o placar contra o Corinthians com um gol de Alexander Barboza aos 15 minutos de jogo. Entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo, o Verdão liquidou a fatura diante do rival. Giay marcou duas vezes, enquanto Matheus Bidu marcou contra. Antes dos dez minutos da segunda etapa, o placar já mostrava 4 a 0 para o Alviverde, que ainda desperdiçou um pênalti, com Paulinho. Na reta final, Gustavo Henrique ainda descontou para o Timão, que chegou à oitava derrota consecutiva e anunciou o holandês Clarence Seedorf como novo técnico.

Três destes quatro times estão envolvidos nas partidas de ida das semifinais da Libertadores, marcadas para esta semana. São justamente os três primeiros colocados. Fluminense (terceiro, com 51 pontos) e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira (14), no Maracanã. No dia seguinte, o Flamengo visita o Estudiantes, na Argentina. O Corinthians tem apenas a sequência do Brasileirão pela frente. A equipe está à beira da zona de rebaixamento, com 32 pontos, em 16º.

Gre-Nal termina empatado e rivais seguem no Z-4

Logo abaixo do Timão na tabela estão os dois rivais centenários de Porto Alegre. Também neste domingo, Grêmio e Internacional empataram por 1 a 1 na Arena do Grêmio, resultado que manteve as duas equipes dentro do grupo dos quatro últimos colocados que caem à Série B. O Colorado tem os mesmos 32 pontos do Corinthians, mas fica em 17º por ter uma vitória a menos no campeonato. O Tricolor gaúcho vem logo depois com 31 pontos.

Vitinho abriu o placar para o Internacional no primeiro tempo e Wallace marcou o gol de empate do Grêmio no segundo tempo.

Na outra partida do domingo, o Bahia derrotou o Mirassol por 1 a 0, com gol de Luciano Juba, de pênalti, na primeira etapa. Reinaldo teve a chance de igualar o placar e dar um ponto à equipe do interior paulista, mas desperdiçou cobrança de pênalti no último lance do jogo. O tricolor baiano aparece em quinto, com 49 pontos, enquanto o Mirassol é o 15º, com 33 pontos.

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada nesta segunda-feira (12), com três jogos: o Coritiba recebe o Botafogo, a Chapecoense será a anfitriã diante do Athletico Paranaense, e o RB Bragantino enfrenta o Cruzeiro em casa.

No sábado (10), foram três jogos: empate entre Vasco e Remo no Rio de Janeiro por 0 a 0, triunfo do São Paulo sobre o Vitória por 2 a 1 no Morumbis e vitória do Atlético-MG sobre o Santos, em Belo Horizonte, também por 2 a 1.

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