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FUTEBOL Flamengo monitora colombiano do Real Betis que virou alvo de polêmica na Espanha, diz jornal Nelson Deossa também desperta interesse de River Plate e Tigres

O Flamengo monitora a situação de Nelson Deossa, meia colombiano que atualmente pertence ao Real Betis. Segundo informações do jornalista Matteo Moretto e da Rádio Marca, o Rubro-Negro acompanha o jogador e disputa o atleta com River Plate e Tigres UANL.

Internamente, o perfil de Deossa agrada ao Flamengo por uma razão específica: o colombiano atua como “camisa 8”, posição considerada prioridade pela diretoria para reforçar o elenco na próxima janela de transferências.

Aos 26 anos, Deossa chegou ao futebol espanhol no ano passado após se destacar pelo Monterrey no Mundial de Clubes. Na competição, chamou atenção por um golaço diante do Urawa Red Diamonds e pelos números defensivos, figurando entre os líderes em desarmes do torneio.

O desempenho levou o Betis a investir cerca de 12 milhões de euros em sua contratação. No entanto, a passagem pela La Liga ficou abaixo das expectativas, e o meia perdeu espaço nos últimos meses.

Segundo a imprensa espanhola, o afastamento ganhou contornos extracampo após rumores de um suposto relacionamento com a filha de Joaquín, ídolo histórico e atual conselheiro do clube andaluz.

O caso teria contribuído para a perda de espaço do colombiano por “motivos alheios ao esporte”.

Antes de acertar com o Betis, Deossa também esteve no radar do Palmeiras. O clube paulista buscava um substituto para Richard Ríos, negociado posteriormente com o Benfica, mas o meia optou pelo futebol europeu.

Apesar da passagem irregular pela Espanha, o colombiano ainda mantém boa valorização no mercado. Na última temporada pelo Monterrey, disputou 48 partidas, marcou nove gols, distribuiu três assistências e foi peça importante na conquista da Concacaf Champions Cup de 2024.

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