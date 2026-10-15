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Libertadores Flamengo joga mal, mas empata com Estudiantes pela ida da semifinal da Libertadores Na próxima semana, no Maracanã, Rubro-negro precisa de uma vitória simples para chegar à final

O Flamengo foi até à Argentina e volta para o Brasil com um empate na bagagem, pelo duelo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Em partida disputada no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o Rubro-negro teve fraca atuação, mas ficou no 0x0 com o Estudiantes, na noite desta quinta-feira (15).

O resultado faz com que o time do Rio de Janeiro precise apenas de uma vitória simples, no confronto de volta, para chegar à decisão do torneio continental. Um novo resultado de igualdade leva a semifinal para os pênaltis. O duelo derradeiro será disputado na próxima quinta (22), às 21h30, no Maracanã.

A primeira etapa foi de superioridade do time da casa, embora o Flamengo tenha conseguido ir para o intervalo segurando o empate sem gols. Foram dez finalizações do Estudiantes - quatro no alvo - contra apenas duas dos cariocas.

A melhor das chegadas do time argentino aconteceu aos 32 minutos. Após cruzamento de Rodríguez, Léo Ortiz afastou mal e a bola ficou com Tiago Palacios. O atacante levou a melhor sobre Saúl, finalizou, mas viu Léo Pereira salvar o gol sobre a linha.

No segundo tempo, o Flamengo até tentou incomodar a zaga mandante, mas não demorou para o confronto ter o mesmo cenário dos 45 minutos iniciais. O Estudiantes dominava as ações e não encontrava dificuldades para incomodar, principalmente em jogadas pelo alto.

Acionado aos 28 minutos, Cetré era quem mais causava desconforto na zaga rubro-negra. Aos 32 minutos, o atacante cabeceou sobre a zaga e ganhou escanteio. No minuto seguinte, o camisa 18 cobrou escanteio, Emerson Royal tentou afastar e Núñez bateu de primeira. Alex Sandro cortou o perigo.

Agudo, Cetré voltou a aparecer aos 37 minutos. O jogador recebeu na esquerda, foi para cima da marcação e tentou colocado. Rossi fez a defesa.

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