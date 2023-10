Flamengo oficializa a contratação do técnico Tite

A- A+

O Flamengo oficializou, na noite desta segunda-feira (9), Tite como novo técnico. O ex-treinador da Seleção Brasileira chega ao clube para substituir Jorge Sampaoli, que saiu há quase duas semanas, após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Com vínculo até o fim de 2024, o novo comandante inicia os trabalhos com o elenco nesta terça-feira (10).

De acordo com o clube carioca, chegam com Tite para formar a nova comissão técnica os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.

Ganhador de todos os títulos de competições brasileiras, Tite comandará o Flamengo pela primeira vez em busca da classificação para a próxima edição da Libertadores. O Rubro-negro é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 44 pontos em 26 partidas.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



