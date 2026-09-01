Flamengo oficializa promessa argentina de 19 anos e anuncia Joaquín Freitas, ex-River Plate

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O Flamengo teve uma terça-feira bem movimentada nesta manhã. Depois de anunciar o equatoriano Anthony Valencia, a diretoria trouxe mais uma novidade para o seu torcedor ao definir a chegada de mais um nome para o setor ofensivo.

Joaquín Freitas, de 19 anos, e promessa do River Plate, teve a sua contratação oficializada e assinou contrato até 2031.



"O Flamengo é um clube muito grande, com uma torcida que apoia e acompanha a equipe. Isso me motiva e me deixa feliz. Vou dar tudo por esta camisa, brigar por cada bola como se fosse a última e espero poder dar muitas alegrias à Nação. Tenho muita vontade de viver essa experiência e conhecer o Maracanã com todos os torcedores juntos", disse o reforço em entrevista ao site oficial.

Para contar com a joia argentina, o rubro-negro desembolsou um montante de 7 milhões de dólares (aproximadamente R$ 36,3 milhões). Esse valor pode ter um acréscimo de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) por metas estabelecidas no contrato.



Dono de um estilo versátil, ele vinha atuando pelo lado direito do ataque do River Plate. Na base, ele jogou mais na função de centroavante e chegou a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni para alguns amistosos antes da Copa do Mundo de 2026.

O argentino Joaquín Freitas é mais um reforço do Mengão!



Seja #BemVindo, hermano! Desejamos muitos títulos e grandes atuações com o Manto! pic.twitter.com/AgiJ6zkPJO — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2026

Joaquín Freitas assinou até 2031! O novo reforço do Flamengo recebeu das mãos do diretor José Boto o Manto Sagrado de número 30! #BemVindo pic.twitter.com/ZRLAeGeazP — Flamengo (@Flamengo) September 1, 2026

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