Sem Pedro, Flamengo encara Olimpia nas oitavas de final da Libertadores; escalações e onde assistir

Atual campeão, o Flamengo encara o Olimpia pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira (3), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.

Apesar da boa vitória de virada contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, os últimos dias do Flamengo foram conturbados por causa da agressão de Pablo Fernández em Pedro.

O preparador físico foi demitido e Pedro deve ficar de fora do confronto por ter se ausentado de um treinamento.

Mesmo com a turbulência, o Rubro-negro carioca vive uma boa fase na temporada. O clube tem apenas uma derrota, por 4 a 0 para o Bragantino, numa sequência de 21 jogos.

O Olimpia vive uma situação inversa. Os paraguaios não conseguiram nenhuma vitória nos últimos cinco jogos. São três derrotas e dois empates.

Além da ausência de Pedro, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com o volante Pulgar, lesionado na coxa direita.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Olimpia: Espinola, Silva, Romaña, Gamarra, Zabala, Cardozo, Gómez, Ortiz, Tito Torres, W. González (Facundo Bruera) e Fernández. Técnico: Francisco Arce.

Onde assistir: ESPN e Star+.