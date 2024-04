Flamengo, Palmeiras e Botafogo movimentam a quarta de Libertadores; saiba onde assistir aos jogos

A- A+

A terceira rodada da Libertadores iniciou bem para os brasileiros nesta terça (23). Tanto Atlético-MG quanto Grêmio conseguiram vencer seus jogos contra Peñarol e Estudiantes, respectivamente. E buscando manter o saldo nacional vitorioso, Botafogo, Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta (24) buscando sobrevida e lutando contra a altitude.

Botafogo x Universitário

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Botafogo. O Glorioso recebe o Universitário no Nilton Santos, às 19h, em partida válida pelo Grupo D. Após perder os dois primeiros jogos, somente a vitória interessa aos Alvinegros para conquistarem seus primeiros 3 pontos e entrar na briga com o Junior (5 pts), Universitário (4 pts) e LDU (4 pts). Os cariocas contam com Júnior Santos, artilheiro da competição com oito gols, como uma das esperanças para conseguirem um bom resultado.

Horário: 19h

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Star+ (Streaming)

Bolívar x Flamengo

Mais tarde, às 21h30, o Flamengo terá um desafio duro pela frente. Em jogo que vale a liderança, o Rubro-negro encara o Bolívar na altitude de 3,5 mil metros, em La Paz. Os bolivianos começaram bem a competição e engataram duas vitórias nos dois primeiros jogos. O Urubu, por outro lado, tem uma vitória e um empate até então. Apesar da chance de assumir a liderança em caso de vitória, a tendência é que Tite escale um time misto esta noite, priorizando o Brasileirão.

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (menos SP, MT e MS) e Paramount+ (Streaming)

Independiente del Valle x Palmeiras

Também na altitude, o Palmeiras encara o Independiente del Valle, em Quito, às 21h30. O jogo acontece a 2.850 metros acima do nível do mar, o que pode ser um desafio para o Verdão. Em caso de vitória alviverde, o time comandado por Abel Ferreira pode disparar na liderança e chegar aos sete pontos, três a mais que o próprio adversário e que o Liverpool do Uruguai. A expectativa é que os palmeirenses venham escalados com força máxima para o confronto.

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (SP, MT e MS) e Star+ (Streaming)

