A- A+

Futebol Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta quarta (3); confira cenário Rubro-negro encara o Ceará, no Maracanã, podendo levar o título nacional mesmo em caso de derrota. Palmeiras tenta estragar a festa

Campeão da Copa Libertadores da América no fim de semana passado, o Flamengo pode levantar mais um título em menos de uma semana. Líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube carioca celebrará a conquista nacional se vencer o Ceará, nesta quarta (3), às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada.

O Flamengo tem 75 pontos. Cinco a mais do que o Palmeiras, vice-líder, com 70. Vencendo o Ceará, o Urubu não poderia mais ser alcançado, já que restaria apenas uma rodada para o término do Brasileirão.

Se empatar ou perder, o Flamengo ainda assim poderá ser campeão. Para isso, o time rubro-negro terá de secar o Palmeiras. O Verdão enfrenta o Atlético-MG, no mesmo horário, na Arena MRV. Os paulistas precisam vencer e torcer pelo tropeço dos cariocas para adiar a definição do título.

Caso a taça não seja definida nesta rodada, o campeão sairá no fim de semana, na conclusão do Brasileirão. O Flamengo visita o Mirassol, no Maião. O Palmeiras encara o Ceará, no Castelão.

Preparação

Para o confronto diante do Ceará, o Flamengo pode ter a volta do zagueiro Léo Ortiz, em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo. Outro que fica à disposição é o atacante Plata, que estava suspenso na final da Libertadores.

No lado cearense, o zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estão suspensos e não jogam. Outro vetado é o atacante Pedro Henrique, com dores na coxa.

Já o Palmeiras não contará com Felipe Anderson para enfrentar o Atlético-MG. O jogador foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida justamente na partida contra o Flamengo, na decisão continental.

O lateral-direito Giay, o volante Aníbal Moreno e o atacante Facundo Torres estão suspensos e não reforçarão o Palmeiras no duelo. Recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo, o atacante Cuello pode ser a novidade no lado do Galo.



Intercontinental

O Flamengo também se prepara para disputar a Copa Intercontinental. No dia 10 de dezembro, os brasileiros enfrentam o Cruz Azul, do México, pelas quartas de final. O objetivo dos cariocas é tentar ser campeão antecipado da Série A para dar folgar ao time principal no fim de semana e aumentar o período de descanso antes de encarar os mexicanos.

Veja também