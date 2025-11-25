A- A+

Futebol Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta terça (25); veja cenário Cariocas enfrentam o Atlético-MG, na Arena MRV, podendo levar de forma antecipada a taça da Série A

O Flamengo pode ser, de forma antecipada, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro já na noite desta terça-feira (25). Isso porque, na liderança do torneio e com quatro pontos a mais do que o Palmeiras, em segundo, os cariocas ficarão com a taça em caso de triunfo na rodada e tropeço do Verdão.

Na Arena MRV, o Flamengo visita o Atlético-MG. Faltando apenas três rodadas para o término do Brasileirão, os cariocas serão campeões se vencerem os mineiros e, somado a isso, ocorrer uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre/RS. No cenário, os rubro-negros abririam sete pontos, sem chances dos paulistas encostarem na tabela, já que restariam apenas seis em disputa.

Qualquer outra combinação nos dois jogos ainda deixa o título em aberto. O complemento da rodada será ao longo da semana, se encerrando no domingo.

Estatística

A vitória por 3x0 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã, na rodada passada, somada ao empate sem gols do Palmeiras com o Fluminense, no Allianz Parque, fez a probabilidade rubro-negra de levar o troféu subir de 72% para 87,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O time paulista, que ainda buscava se manter na disputa, viu sua possibilidade de conquistar o campeonato cair de 26,6% para 12,3%.

“Não penso no que está em jogo, penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e nosso principal objetivo é vencer. O Atlético-MG é um adversário muito difícil. É verdade que tenho essa alegria (primeiro título da carreira), mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil nos pênaltis. O adversário vem ferido por perder a final (da Copa Sul-Americana). Conheço muito bem o treinador (Jorge Sampaoli), é meu amigo, e sei taticamente a dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo. Mas só penso no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá”, afirmou o técnico do Flamengo, Filipe Luís.

Jogou a toalha

No lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deu a entender que já considera o Flamengo dono do título nacional, focando agora no outro duelo que terá com os rubro-negros, o da final da Copa Libertadores da América, no próximo fim de semana.

“Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado (final). Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este Campeonato Brasileiro”, declarou.

Veja também