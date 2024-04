A- A+

futebol Flamengo prioriza Brasileirão e Tite não terá 7 titulares em confronto direto da Libertadores Com foco no clássico contra o Botafogo, a ideia de Tite é somar nova vitória para tentar ultrapassar o Bragantino e se isolar na liderança

O Flamengo terá uma equipe bastante modificada na visita ao líder Bolívar, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O clube carioca informou que Allan e Léo Pereira foram cortados da viagem a La Paz por problemas clínicos e ainda revelou que outros cinco titulares serão preservados de olho no clássico com o Botafogo, no fim de semana, pelo Brasileirão.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia", anunciou a equipe carioca em suas redes sociais.

Mesmo sendo um confronto direto pela ponta do Grupo E, com o Bolívar na frente com seis pontos, diante de quatro no time rubro-negro, o técnico Tite ainda deixou outros cinco titulares que vinham jogando no Rio, treinando para o clássico de domingo, às 11 horas, agendado para o Maracanã.

"Os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance", completou o Flamengo, revelando que o desgaste e o risco de lesão foram determinantes para as escolhas de quem jogará na Libertadores.

Desta forma, apenas o goleiro Rossi, o meio-campista De la Cruz e o atacante Bruno Henrique devem começar a partida desta quarta-feira. Fabrício Bruno deve ficar na reserva em oportunidade para Tite ver os zagueiros Léo Ortiz e David Luiz juntos, além dos laterais Wesley e Viña. Gerson deve ganhar nova oportunidade no meio, assim como Igor Jesus. A formação do ataque pode contar com surpresas, como o jovem Lorran.

Com sete pontos no Brasileirão, um a frente do rival Botafogo, a ideia de Tite é somar nova vitória para tentar ultrapassar o Red Bull Bragantino e se isolar na liderança. Como o time perderá muitas peças durante a Copa América, acumular gordura no Nacional virou obsessão do comandante rubro-negro.

