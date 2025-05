A- A+

Esportes Flamengo promove primeira treinadora no futebol feminino e mira títulos com Rosana Augusto Ex-treinadora da Seleção Sub-20 destacou que a negociação foi rápida e a decisão fácil, por acreditar no projeto do clube carioca

O Flamengo inovou e, pela primeira vez na história do futebol feminino, terá uma mulher no comando: Rosana Augusto. Ela assume a equipe no lugar de Maurício Salgado, que foi demitido e acertou com o Internacional.

"O Flamengo recebe sua primeira treinadora mulher e isso é um marco importante para o futebol feminino do clube. Uma treinadora com um histórico impressionante, com experiência de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Ela tem uma enorme bagagem e traz uma energia diferente para o comando do nosso elenco. Que a Rosana seja muito bem-vinda à Gávea, ao CFZ e ao futebol feminino do Flamengo", destacou Marcus Vinícius Freire, diretor de esportes olímpicos do clube.

Vale destacar que Rosana Augusto comandava a Seleção Feminina Sub-20, com a qual foi campeã do Sul-Americano da categoria. No entanto, caiu nas quartas de final da Copa do Mundo para a Coreia do Norte, que se tornaria a campeã do torneio. Ela foi demitida em fevereiro pela CBF.

Como jogadora, Rosana Augusto tem uma carreira impressionante, com participação em quatro Jogos Olímpicos, conquistando medalhas de prata em 2004 e 2008, além de quatro Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos.

Rosana fala sobre oportunidade no Flamengo

Rosana Augusto se surpreendeu com sua demissão do comando da Seleção Brasileira Sub-20, mas agora, no Flamengo, quer dar a volta por cima e provar seu potencial como treinadora.

Ao site oficial do Flamengo, Rosana ainda deixou claro que foi uma negociação rápida, uma decisão fácil de tomar por acreditar no projeto do clube carioca.

“É um prazer estar aqui e representar o clube. É um prazer vestir essa camisa. Foi tudo muito rápido e não dá pra dizer não para o Flamengo. Foi uma decisão baseada também no potencial da equipe e em tudo que eu acredito. Espero entregar tudo que o Flamengo merece”, finalizou.

Rosana pensa em títulos no Flamengo

Em sua primeira entrevista, a nova comandante deixou claro que quer pensar passo a passo, começando pela Copa Rio, o primeiro compromisso, mas também de olho na classificação no Campeonato Brasileiro.

“Minha chegada ao Flamengo aconteceu de forma rápida e estou muito feliz por fazer parte desse clube gigante e liderar um elenco bastante qualificado. Dentro disso, esperamos criar rapidamente uma identidade e galgar coisas maiores. O primeiro passo é ganhar a Copa Rio e, num segundo momento, gerar confiança nas atletas para conquistar vitórias e a classificação no Brasileiro. Em se tratando de Flamengo, obviamente, o foco é nos títulos”, destacou Rosana.

A nova treinadora do clube ainda destacou que planeja implementar um futebol ofensivo, como os torcedores gostam.

“A torcida pode esperar um time com o DNA do Flamengo, que gosta de ter a posse, com jogo apoiado, bem agressivo, entendendo as vantagens diante dos adversários e sempre duelando com muita raça para vencer as partidas”, completou.

