A- A+

FUTEBOL Flamengo provoca Palmeiras nas redes sociais após título do Brasileirão: "Vice de novo" Time rubro-negro se tornou campeão do Campeonato Brasileiro após vencer o Ceará

Campeão do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecipação dias depois de faturar o troféu da Libertadores em final contra o Palmeiras, o Flamengo usou as redes sociais para provocar o time paulista.

A zoação foi feita em uma postagem no X (antigo Twitter), após a equipe verde publicar uma imagem de Flaco López comemorando o gol na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético-MG. Em um tom de gozação, os rubro-negros responderam com um gif de um porco caindo e usou a inscrição "vice de novo".

A onda de provocações, no entanto, não ficou só nisso. O clube carioca aproveitou uma outra postagem publicada do rival, que mostrou uma tabela com o Palmeiras na liderança, para dar uma nova cutucada.

Após o triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, o Flamengo respondeu com a classificação atualizada, onde aparece com os 78 pontos, seguido pelo rival, com 73, restando apenas uma rodada. O toque final da provocação veio com a inscrição: "Pra quem ainda não viu, tá aí: A TABELA 100% ATUALIZADA!".

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo ganhou nesta temporada a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e agora o Brasileirão, sendo que os dois últimos troféus foram conquistados em cima do Palmeiras do técnico Abel Ferreira.

Veja também