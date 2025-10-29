Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta29/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Libertadores

Com um a menos, Flamengo segura Racing e vai à final da Libertadores

Rubro-negro espera adversário da partida entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30)

Reportar Erro
Plata e Rojo disputam bola durante Racing x FlamengoPlata e Rojo disputam bola durante Racing x Flamengo - Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O Flamengo está na final da Libertadores da América. Campeão em 1981, 2019 e 2022, o clube carioca carimbou sua vaga na decisão marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Na noite desta quarta-feira (29), os brasileiros ficaram no empate com o Racing, no El Cilindro, na Argentina, por 0x0. No jogo de ida, semana passada, no Maracanã, o Rubro-negro bateu os argentinos por 1x0. 

O adversário da equipe de Filipe Luís será conhecido nesta quinta (30). Palmeiras e LDU se enfrentam no Allianz Parque.

O Flamengo soube se comportar diante de toda atmosfera de caldeirão produzida pela torcida do Racing momentos antes de a bola rolar. Aliás, o clube brasileiro foi o responsável por criar as melhores oportunidades dos 48 minutos jogados no primeiro tempo. Enquanto o clube argentino apostava nas bolas longas e cruzamentos para área, o Rubro-negro assustava em boas jogadas construídas. 

Leia também

• Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente e deixa feridos no Rio de Janeiro

Luiz Araújo ficou no quase em dois bons chutes de meia distância. Nas duas ocasiões, a bola passou raspando no poste esquerdo de Cambeses. O time de Filipe Luís ainda ficou no quase em dois bons contra-ataques. Varela, após cruzamento rasteiro de Arrascaeta, parou em grande intervenção do goleiro argentino. Depois, o arqueiro hermano ainda salvou os donos da casa, em bela jogada do camisa 10 flamenguista.  

Pelo lado do Racing, Conechny recebeu cruzamento de Mura e viu Rossi fazer excelente defesa para evitar a abertura do placar. Aos 32, Cambeses de um chutão para a frente, a zaga flamenguista dormiu, e a bola ficou com Solari. O atacante limpou Varela e finalizou com perigo ao ângulo esquerdo de Rossi. 

Expulsão e tensão

Diante da boa postura da equipe no primeiro tempo, Filipe Luís voltou para a etapa complementar com a mesma formação, mas viu a estratégia ficar complicada a partir dos dez minutos. Após desentendimento com Marcos Rojo, Gonzalo Plata acertou o braço no argentino e acabou sendo expulso da partida. 

Com um a menos, o treinador rubro-negro sacou Carrascal e Arrascaeta para as entradas de Danilo e Bruno Henrique, respectivamente, fazendo o Flamengo jogar no 5-3-1. 

Sem poderio ofensivo, o clube da Gávea se fechou e contou com boa participação de Rossi para evitar que os argentinos pudessem marcar e levar o duelo para os pênaltis. O goleiro fez boas intervenções em chutes de Almendra, Adrián Martínez e Luciano Vietto para garantir a classificação rubro-negra. 

Palmeiras x LDU

Nesta quinta, às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a LDU com a dura missão de reverter a derrota sofrida na semana passada, em Quito. O Alviverde perdeu por 3x0 e precisará ganhar dos equatorianos por quatro gols de diferença para avançar à final. Se devolver a vantagem construída pelo adversário, o Verdão vai disputar a vaga nos pênaltis.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter