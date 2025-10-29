Com um a menos, Flamengo segura Racing e vai à final da Libertadores
Rubro-negro espera adversário da partida entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30)
O Flamengo está na final da Libertadores da América. Campeão em 1981, 2019 e 2022, o clube carioca carimbou sua vaga na decisão marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Na noite desta quarta-feira (29), os brasileiros ficaram no empate com o Racing, no El Cilindro, na Argentina, por 0x0. No jogo de ida, semana passada, no Maracanã, o Rubro-negro bateu os argentinos por 1x0.
O adversário da equipe de Filipe Luís será conhecido nesta quinta (30). Palmeiras e LDU se enfrentam no Allianz Parque.
O Flamengo soube se comportar diante de toda atmosfera de caldeirão produzida pela torcida do Racing momentos antes de a bola rolar. Aliás, o clube brasileiro foi o responsável por criar as melhores oportunidades dos 48 minutos jogados no primeiro tempo. Enquanto o clube argentino apostava nas bolas longas e cruzamentos para área, o Rubro-negro assustava em boas jogadas construídas.
Luiz Araújo ficou no quase em dois bons chutes de meia distância. Nas duas ocasiões, a bola passou raspando no poste esquerdo de Cambeses. O time de Filipe Luís ainda ficou no quase em dois bons contra-ataques. Varela, após cruzamento rasteiro de Arrascaeta, parou em grande intervenção do goleiro argentino. Depois, o arqueiro hermano ainda salvou os donos da casa, em bela jogada do camisa 10 flamenguista.
Pelo lado do Racing, Conechny recebeu cruzamento de Mura e viu Rossi fazer excelente defesa para evitar a abertura do placar. Aos 32, Cambeses de um chutão para a frente, a zaga flamenguista dormiu, e a bola ficou com Solari. O atacante limpou Varela e finalizou com perigo ao ângulo esquerdo de Rossi.
Expulsão e tensão
Diante da boa postura da equipe no primeiro tempo, Filipe Luís voltou para a etapa complementar com a mesma formação, mas viu a estratégia ficar complicada a partir dos dez minutos. Após desentendimento com Marcos Rojo, Gonzalo Plata acertou o braço no argentino e acabou sendo expulso da partida.
Com um a menos, o treinador rubro-negro sacou Carrascal e Arrascaeta para as entradas de Danilo e Bruno Henrique, respectivamente, fazendo o Flamengo jogar no 5-3-1.
Sem poderio ofensivo, o clube da Gávea se fechou e contou com boa participação de Rossi para evitar que os argentinos pudessem marcar e levar o duelo para os pênaltis. O goleiro fez boas intervenções em chutes de Almendra, Adrián Martínez e Luciano Vietto para garantir a classificação rubro-negra.
Palmeiras x LDU
Nesta quinta, às 21h30, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a LDU com a dura missão de reverter a derrota sofrida na semana passada, em Quito. O Alviverde perdeu por 3x0 e precisará ganhar dos equatorianos por quatro gols de diferença para avançar à final. Se devolver a vantagem construída pelo adversário, o Verdão vai disputar a vaga nos pênaltis.