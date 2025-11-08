S�b, 08 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Flamengo renova contrato de Arrascaeta, maior artilheiro estrangeiro do clube, até 2028

O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas

Reportar Erro
Arrascaeta comemora gol do Flamengo em jogo marcado por papéis picadosArrascaeta comemora gol do Flamengo em jogo marcado por papéis picados - Foto: Adriano Pontes/Flamengo

O Flamengo anunciou neste sábado a renovação de contrato com o meia Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2028. O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história", afirmou o uruguaio de 31 anos, que chegou ao clube em 2019. "Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", completou.

Desde a sua chegada ao Flamengo, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências. Os números o colocam como estrangeiro com maior número de gols na história do clube. "Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos."

Leia também

• Neymar é relacionado para dura visita ao Flamengo e vira 'salvador da pátria' no Santos

• Palmeiras termina rodada com quase o triplo de chances de título em relação ao Flamengo

• Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta

O camisa 10 conquistou 15 títulos no Flamengo, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros. "É uma felicidade muito grande. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito", afirmou o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter