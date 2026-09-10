Flamengo resiste à pressão, vence Del Valle na altitude e abre vantagem na Libertadores

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O Flamengo suportou um início difícil, cresceu no segundo tempo e venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols da vitória rubro-negra.



Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim poderá perder por até um gol de diferença no Maracanã para avançar à semifinal. Uma derrota por dois gols levará a decisão para os pênaltis. O Del Valle precisará vencer por três ou mais gols para conquistar a vaga no tempo normal. A partida será na quinta-feira, às 21h30.



A partida começou com o Independiente del Valle controlando as ações. Os equatorianos pressionaram e abusaram das bolas levantadas na área, chegando a 20 cruzamentos durante a primeira etapa.



A melhor oportunidade saiu dos pés de González, que acertou a trave de Rossi. Apesar das dez finalizações do adversário, o sistema defensivo flamenguista conseguiu impedir que a pressão fosse transformada em gol.





O Flamengo teve dificuldades para manter a posse e não conseguiu finalizar durante todo o primeiro tempo. Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique ficaram isolados, enquanto Jorginho e Pulgar trabalharam principalmente na proteção da defesa.



A primeira finalização rubro-negra aconteceu somente aos 12 minutos da etapa final. Carrascal cobrou falta pela esquerda e Léo Ortiz cabeceou por cima do gol defendido por Quintana.



Três minutos depois, o Flamengo foi letal. Jorginho encontrou Samuel Lino avançando pelo lado esquerdo da área. O camisa 16 cruzou rasteiro e Bruno Henrique apareceu para completar para as redes. Foi o quinto gol do atacante nesta edição da Libertadores



O Del Valle tentou responder aos 21. Pata recebeu de Sornoza e colocou a bola na área, mas Ayrton Lucas realizou o corte perto da linha. Na continuação do lance, Alcívar finalizou após um bate-rebate e o lateral voltou a salvar o Flamengo.



A eficiência carioca apareceu novamente aos 29. Depois de uma cobrança de escanteio, Samuel Lino tocou para Emerson Royal, que levantou na área. Léo Pereira ganhou pelo alto e cabeceou. A bola tocou na trave antes de entrar e ampliar a vantagem.



O Flamengo controlou os minutos finais e protegeu o resultado. Mesmo inferior durante boa parte da noite, o Rubro-Negro saiu da altitude de Quito com uma vitória valiosa e ficou perto de avançar entre os quatro melhores da América.



Ficha técnica



Independiente Del Valle 0 x 2 Flamengo



Independiente Del Valle - Aldair Quintana; Daykol Romero, Carabajal, Schunke e Loor; Hugo Quintana (Ochoa), Alcívar e Sornoza (Briones); Arón Rodríguez (Edwin Quintero), Carlos González (Reasco) e Pata (Perelló). Técnico: Joaquín Papa.



Flamengo - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Plata), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.



Gols - Bruno Henrique, aos 15, e Léo Pereira, aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Carbajal e Edwin Quintero (Indepediente del Valle); Erick Pulgar (Flamengo).

Árbitro - Facundo Tello (ARG).

Renda e público - Não divulgados.

Local - Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU).

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