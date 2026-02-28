A- A+

Futebol Flamengo se reapresenta sob protestos e amplia pressão sobre Filipe Luís O treinador vive seu momento mais delicado desde que assumiu o comando, em outubro de 2024

O elenco do Flamengo voltou aos treinos na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, em meio a protestos de torcedores após a derrota para o Lanús no Maracanã, que resultou em mais um título perdido na temporada. Cerca de 50 rubro-negros estiveram na porta do CT com faixas de cobrança.

As mensagens atingiram diferentes alvos. Filipe Luís foi ironizado por suas "metodologias", enquanto o diretor executivo José Boto recebeu críticas diretas. Também houve cobranças ao elenco. A Polícia Militar acompanhou a movimentação no local.

O treinador vive seu momento mais delicado desde que assumiu o comando, em outubro de 2024. Além das vaias no estádio após a decisão, a avaliação de que o time teria feito uma boa partida não caiu bem internamente.

Nos bastidores, há incômodo com a forma de condução do trabalho. Filipe Luís não costuma definir equipe titular nos treinamentos e revela a escalação apenas na preleção, prática que gera desconforto em parte do grupo.

Também existe a percepção de que o diálogo é concentrado em líderes como Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alex Sandro. Embora o treinador mantenha respaldo desses nomes, o ambiente no CT é considerado mais tenso.

Em meio ao cenário de pressão, o Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Madureira. Após a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe joga com ampla vantagem para confirmar a vaga na final.

