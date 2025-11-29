A- A+

FUTEBOL Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões Clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e, mais uma vez, em 2025

O Flamengo conquistou neste sábado (29), o quarto título de Copa Libertadores da América na história. A equipe carioca derrotou o Palmeiras na grande decisão disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025. O Flamengo é o time brasileiro que mais vezes conquistou o troféu da competição continental.

O Palmeiras permanece com três títulos. Outros times brasileiros com três conquistas do torneio são: Grêmio, Santos e São Paulo.

Cruzeiro e Internacional ganharam a Libertadores duas vezes cada um. As equipes nacionais com um troféu são: Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo.

Com a conquista do Flamengo, o Brasil soma 25 títulos de Copa Libertadores da América, no topo do ranking. O País iguala o número de taças dos clubes argentinos.

As últimas sete edições da competição foram vencidas por times do Brasil. No entanto, o Independiente, da Argentina, ainda é o recordista de títulos, com sete troféus.

Lista de campeões da Libertadores:

7 títulos

Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018

Flamengo (BRA) - 1981, 2019, 2022 e 2025

3 títulos

Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988

Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002

São Paulo (BRA) - 1992, 1993 e 2005

Santos (BRA) - 1962, 1963 e 2011

Grêmio (BRA) - 1983, 1995 e 2017

Palmeiras (BRA) - 1999, 2020 e 2021

2 títulos

Cruzeiro (BRA) - 1976 e 1997

Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016

Internacional (BRA) - 2006 e 2010

1 título

Racing (ARG) - 1967

Argentinos Juniors (ARG) - 1985

Colo Colo (CHI) - 1991

Vélez Sarsfield (ARG) - 1994

Vasco (BRA) - 1998

Once Caldas (COL) - 2004

LDU (EQU) - 2008

Corinthians (BRA) - 2012

Atlético-MG (BRA) - 2013

San Lorenzo (ARG) - 2014

Fluminense (BRA) - 2023

Botafogo (BRA) - 2024

