Futebol Flamengo sofre, mas marca gol no fim e vence Racing/ARG no Maracanã Rubro-negro superou adversário argentino por 1x0 e agora tem a vantagem do empate no duelo da volta

O Flamengo sofreu, mas venceu. No Maracanã, a equipe derrotou o Racing/ARG por 1x0, nesta quarta-feira (22), pelo duelo de ida da semifinal da Libertadores da América. Os cariocas precisam apenas de um empate na volta, no Presidente Perón, para garantirem vaga na decisão, pegando Palmeiras ou LDU/EQU.

Quem acompanhou o primeiro tempo do jogo sabe que o placar em branco não foi por falta de esforço de ambas as partes. O Flamengo começou acertando uma bola na trave, com Arrascaeta.

O Racing, não foi um mero espectador. Perigosos na bola aérea, os argentinos quase marcaram com Solari, em cabeçada defendida por Rossi. Arrascaeta e Samuel Lino também tiveram ótimas chances de marcar no segundo tempo, mas Cambeses salvou o Racing nas duas.

O Flamengo precisou marcar dois gols para valer um. Na cabeça de Samuel Lino, o VAR assinalou impedimento. Mas quando Carrascal balançou as redes, não teve quem tirasse a festa dos rubro-negros. Uma vitória magra, suada e importante no Maracanã.





