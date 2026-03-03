A- A+

Futebol Flamengo supera R$ 55 milhões pagos em cinco anos com rescisões de treinadores; veja valores Clube terá de arcar com três salários de ex-lateral demitido nesta terça-feira (3); desde 2019, troca constante de técnicos elevou gastos com multas

A demissão de Filipe Luís do comando do Clube de Regatas do Flamengo, anunciada na madrugada desta terça-feira após goleada do rubro-negro sobre o Madureira, obrigará o clube a desembolsar cerca de R$ 6 milhões em multa rescisória. Pelo acordo de renovação firmado no fim do ano passado, o treinador tem direito ao equivalente a três salários.

Na prática, o valor não representa impacto significativo diante das receitas rubro-negras. Ainda assim, ajuda a dimensionar a decisão da diretoria, que não levou em conta o aspecto financeiro para a troca no comando técnico. O início irregular da temporada 2026, logo após a renovação contratual, pesou na avaliação interna. Também contribuíram relatos de insatisfação de parte do elenco, que teria passado a minar o trabalho do treinador nos bastidores.

A nova rescisão, primeira da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do clube, amplia uma estatística gerada ainda na gestão anterior, do ex-mandatário Rodolfo Landim. Desde 2019, primeiro ano de Landim à frente do clube, o Flamengo já ultrapassou a marca de R$ 55 milhões gastos com multas rescisórias de treinadores.

Veja valores gastos pelo Flamengo com demissões de treinadores desde 2019

Domènec Torrent: R$ 11,4 milhões;

Rogério Ceni: R$ 3 milhões;

Paulo Sousa: R$ 7,7 milhões;

Vítor Pereira: R$ 15 milhões;

Jorge Sampaoli: R$ 9,5 milhões em multa;

Tite: mais de R$ 3 milhões;

Filipe Luís: cerca de R$ 6 milhões.

Soma dos valores: ao menos R$ 55,6 milhões.

Há ainda casos de treinadores que se despediram do clube sem receber valores. É o caso de Abel Braga e Jorge Jesus, que pediram demissão em 2019 e 2020, respectivamente, Renato Gaúcho, demitido em 2021 e cujo contrato não previa o pagamento de multa recisória, e Dorival Júnior, que permaneceu no clube até ter o vínculo expirado em novembro 2022.

