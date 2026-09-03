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Futebol

Flamengo ultrapassa Palmeiras e vira favorito ao título do Brasileirão; veja probabilidades

Clube carioca venceu o duelo atrasado contra o Mirassol e chegou a 51 pontos, ficando a apenas um do líder Palmeiras

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Flamengo venceu o Mirassol e se aproximou do Palmeiras na busca pelo topo do BrasileirãoFlamengo venceu o Mirassol e se aproximou do Palmeiras na busca pelo topo do Brasileirão - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo deu um importante passo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. O clube carioca venceu o duelo atrasado contra o Mirassol e chegou a 51 pontos, ficando a apenas um do Palmeiras, atual líder da competição.

Jogando no Maracanã, o time rubro-negro venceu o Mirassol por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do torneio. Carrascal e Lucas Paquetá garantiram a vitória. Com isso, a equipe também viu suas chances de título dispararem.

Segundo a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem 49% de possibilidade de terminar o Brasileirão como campeão, enquanto o Palmeiras, que, apesar de ser o dono da 1ª posição, tem uma chance menor, com 41%.

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Assim, com os dois times igualados em número de rodadas, a diferença real ficou em apenas um ponto, com o confronto direto podendo ser decisivo para o futuro do campeonato.

Porém, cariocas e paulistas só se enfrentam na 36ª rodada, com mando do Palmeiras, em jogo previsto para ocorrer em novembro.

Enquanto isso, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, 6, diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo será no Mangueirão, em Belém, às 16h. No mesmo dia, o Palmeiras visita o Botafogo, às 18h30, no Nilton Santos.

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