Flamengo vê sub-20 decepcionar e tem semana decisiva de clássicos para evitar rebaixamento

FUTEBOL

Utilizando uma equipe formada por garotos, o Flamengo tem decepcionado no Campeonato Carioca. O time rubro-negro tem um empate e duas derrotas depois de três partidas na competição estadual.

O Flamengo estreou com um empate em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ. Posteriormente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Bangu, e por 3 a 0 pelo Volta Redonda.

Com os resultados, o Flamengo está na lanterna do Grupo B, com um ponto. A equipe rubro-negra é a última colocada da competição, com a pior campanha até o momento.No regulamento do Campeonato Carioca, os dois times piores colocados de cada chave jogam o "quadrangular do rebaixamento", todos contra todos, em dois turnos. Assim, cada equipe fará seis partidas. O pior clube do quadrangular é rebaixado para a Série A2 do Estadual.

Para complicar a situação do Flamengo, a equipe tem agora dois clássicos pela frente. Na próxima quarta-feira, 21, o time duela contra o Vasco, no Maracanã. No domingo, o compromisso é contra o Fluminense, também no Maracanã.





O Flamengo tem colocado em campo a equipe sub-20, já que o elenco principal se reapresentou apenas na segunda-feira passada Na última temporada, o Flamengo jogou até o dia 17 de dezembro, quando perdeu a final da Copa Intercontinental, nos pênaltis, para o Paris Saint-Germain.

A comissão técnica do Flamengo irá decidir se continuará usando o time sub-20 ou irá apostar nas principais estrelas na sequência do Campeonato Carioca.

