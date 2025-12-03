A- A+

Campeonato Brasileiro Flamengo vence Ceará e conquista oitavo título da Série A do Brasileirão Rubro-negro precisava de um resultado simples para celebrar o título com uma rodada de antecedência

Título da Libertadores no sábado. Título do Campeonato Brasileiro na quarta-feira. Tal como em 2019, o Flamengo volta a celebrar em intervalo de poucos dias, dois dos principais títulos mais almejados pelos clubes do futebol nacional. Nesta quarta (3), bastava uma vitória simples para o Rubro-negro conquistar a Série A pela oitava vez em sua história. Sem dificuldades, venceu o Ceará, por 1x0, e levantou a taça com uma rodada de antecedência, diante de 73.244 torcedores no Maracanã.

A vitória perante os cearenses levou os cariocas aos 78 pontos, cinco pontos a mais que o Palmeiras. O Alviverde até derrotou o Atlético-MG, fora de casa, por 3x0, mas viu o rival interestadual colocar água em seu chopp mais uma vez, em um intervalo de cinco dias.

Com o revés sofrido no Rio de Janeiro, o Ceará entrará na última rodada, no domingo, com o alerta máximo ligado contra a degola. Na 15ª colocação, com 43 pontos, o Vozão tem apenas um ponto a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Para não depender de resultados alheios, os cearenses vão precisar passar pelo Cruzeiro, no Castelão.

O jogo

Diante da necessidade de vencer para ser campeão, o Flamengo dominou completamente as ações do primeiro tempo, no Maracanã. Bem fechado, o Ceará se defendia como podia das investidas rubro-negras. Sem muito espaço para infiltrar, o time de Filipe Luís apostava nas finalizações de média distância, mas sem muita direção. Foi assim com Carrascal, Bruno Henrique, Arrascaeta e Jorginho. Em raras escapadas, o Vozão tentava assustar com bolas alçadas na área.

Aos 36 minutos, no entanto, brilhou a estrela da contratação mais cara da história do Flamengo: Samuel Lino. Contratado por mais de R$ 140 milhões junto ao Atlético de Madrid, o camisa 16 tabelou com Carrascal e saiu livre na cara de Bruno Ferreira para abrir o placar com um toque de perna esquerda.

Após assistir ao adversário jogar no primeiro tempo, Léo Condé voltou do intervalo com Fernandinho na vaga de Paulo Baya. Com a mudança, os cearenses assustaram o Flamengo duas vezes em jogadas com participação do camisa 77. Primeiro, ele serviu Fabiano, que desviou para fora. Em seguida, o próprio atacante fez grande jogada individual, mas viu Léo Pereira afastar o perigo.

Com a ameaça cearense, o Flamengo voltou a controlar a partida com Jorginho e Arrascaeta ditando o ritmo do meio de campo. O clube da Gávea acumulou mais de 60% da posse de bola para garantir o placar mínimo e sacramentar o título perante seu torcedor.

